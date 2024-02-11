Симулянтка Вика Цыганова призналась во лжи

Недавно Вика Цыганова обеспокоила своих поклонников состоянием здоровья. Но, как оказалось, певице ничего не угрожает.



Певица Вика Цыганова в последнее время стала вести активную концертную и социальную жизнь. Она выступает для солдат и пропагандирует традиционные ценности.

В конце декабря исполнительница песни "Русская водка" заставила поволноваться своих поклонников. На одном из выступлений в Кремлевском дворце она упала в обморок. Цыганова должна была дарить новогодние подарки детям, но из-за инцидента не смогла этого сделать. После этого артистка перестала выходить в свет, и появилось много разговоров и домыслов о ее самочувствии.

Несколько дней назад Вику Цыганову заметили на открытии выставки, которая посвящена возрождению российской культуры, там она и призналась в своей лжи. Оказывается, артистка симулировала обморок.

"Я не теряла сознание на самом деле. Все было хорошо. И, слава богу, все обошлось", – рассказала Цыганова.

Она также добавила, что может в любой момент изобразит обморок, если это будет ей нужно, и тема для обсуждения совсем неинтересная. Вика Цыганова поспешила перевести русло разговора в сторону искусства и оживленно обсуждала экспозицию. Она выступила с речью о Родине и отправилась на экскурсию по выставочному залу.