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Воскресенье 11 февраля

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"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы

"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы
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Ольга Бузова вновь дала жесткий ответ на критику в свой адрес. На этот раз она прокомментировала слова Нателлы Крапивиной.

Ольга Бузова не раз становилась участницей скандалов и выдерживала всевозможные волны хейта. Стоит только вспомнить ее ссору с Дмитрием Губерниевым, обвинившим телеведущую в злоупотреблении коньяком.

Теперь экс-участница "Дома-2" дала ответ на высказывание бывшего продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной. Недавно она сказала, что Бузова – "вечно пьяная певица". Исполнительница хита “Мало половин” не стала отмалчиваться и дерзко ответила Крапивиной.

"Мне хочется верить, что это просто ревность из-за того, что она со мной не работает. Что касается коньяка, мои хорошие, на вас дыхнуть? С коньяком Губерниев уже вопрос решил в 2021 году", – так ведущая шоу "Звезды в Африке" отреагировала на нападки продюсера.

Ольга также порекомендовала Нателле придумать другой повод для критики в свой адрес, потому что тема коньяка уже закрыта несколько лет назад и никому не интересна. Ольга Бузова добавила, что сейчас она сосредоточена не на словах продюсера Лободы, а на своем творчестве, поклонниках, создании новых хитов и съемках своей программы. Звезда ТНТ отметила, что она привыкла говорить все людям в глаза, в то время как остальные шепчутся за ее спиной.

11 февраля 2024, 14:24
Ольга Бузова. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Комсомольская правда• Требует проверки

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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