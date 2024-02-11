"На вас дыхнуть?": Бузова дерзко отреагировала на критику экс-продюсера Лободы

Ольга Бузова вновь дала жесткий ответ на критику в свой адрес. На этот раз она прокомментировала слова Нателлы Крапивиной.



Ольга Бузова не раз становилась участницей скандалов и выдерживала всевозможные волны хейта. Стоит только вспомнить ее ссору с Дмитрием Губерниевым, обвинившим телеведущую в злоупотреблении коньяком.

Теперь экс-участница "Дома-2" дала ответ на высказывание бывшего продюсера певицы Лободы Нателлы Крапивиной. Недавно она сказала, что Бузова – "вечно пьяная певица". Исполнительница хита “Мало половин” не стала отмалчиваться и дерзко ответила Крапивиной.

"Мне хочется верить, что это просто ревность из-за того, что она со мной не работает. Что касается коньяка, мои хорошие, на вас дыхнуть? С коньяком Губерниев уже вопрос решил в 2021 году", – так ведущая шоу "Звезды в Африке" отреагировала на нападки продюсера.

Ольга также порекомендовала Нателле придумать другой повод для критики в свой адрес, потому что тема коньяка уже закрыта несколько лет назад и никому не интересна. Ольга Бузова добавила, что сейчас она сосредоточена не на словах продюсера Лободы, а на своем творчестве, поклонниках, создании новых хитов и съемках своей программы. Звезда ТНТ отметила, что она привыкла говорить все людям в глаза, в то время как остальные шепчутся за ее спиной.