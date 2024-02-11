Появление бывшего любовника Бузовой в сенсационном шоу шокировало публику

Шоу "Конфетка" на ТНТ всегда наполнено интригами и удивлениями. В новом выпуске экс-возлюбленный Ольги Бузовой, певец и блогер Давид Манукян, более известный как DAVA, шокировал жюри и зрителей своим выступлением.



Сенсационное шоу "Конфетка" приводит зрителей в полный восторг. Странные и забавные песни неизвестных людей из интернета там перепевают звезды шоу-бизнеса. И иногда из этого получаются настоящие хиты.

В новом выпуске “Конфетки” переделывали песню омича Сергея Романова. Эта лирическая композиция, по словам автора, рассказывает о выходе из зоны комфорта и может быть спета и мужчиной, и женщиной. Лирический герой, возможно, жалеет о прошлом, но понимает, что назад дороги нет.

Рассуждая о том, кто из звезд сможет исполнить эту песню, член жюри Азамат Мусагалиев выдал неожиданную и, как ему самому казалось, несерьезную версию. Он пошутил, что с этой задачей справится DAVA, учитывая комментарий про зону комфорта. Комик, очевидно, имел в виду непростые отношения Давида Манукяна с Ольгой Бузовой.

Шокированные гости и ведущие шоу не верили своим глазам, ведь на сцене действительно появился Давид Манукян. Мусагалиев признался, что у него появились мурашки от собственного предсказания.

"Песня выбрала меня, мне она сильно откликнулась. Мне показалось, что смысл трека лежит не на поверхности. Я понимаю, о чем там поется", – прокомментировал свое выступление сам Манукян.

На сцене бывший парень Бузовой выступал в кандалах и тюремной робе в окружении красных роз. Давиду удалось преобразить песню, а шутка Азамата Мусагалиева стала пророческой.