Названа причина блокировки счетов Киркорова

Бузова высмеяла Тарасова в шоу Тесты У Карла III рак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонииОхлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии Боярская проводила любимого и родного в последний путьБоярская проводила любимого и родного в последний путь "Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положенииТяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Лента новостей

Суббота 10 февраля

17:57Названа причина блокировки счетов Киркорова 17:20Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице 13:45Прокуратура Москвы предостерегла от участия в несогласованных акциях 11:03Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное 09:25Как отличить серебро от подделки? 08:21Молодежная депрессия: вредные советы 06:12Как "Ботокс" оказывает положительное влияние на наше психическое здоровье 03:41Названы 7 типов друзей, которые формируют завышенные ожидания 00:04Все на абордаж: на какие товары вырастет спрос в преддверии предстоящих праздников 22:13Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри 22:05Стоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 21:10Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 20:24Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова 20:14Как научиться говорить по-английски на "автомате" без долгих пауз, вспоминания слов и размышлений о грамматике 19:54Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 19:20Поседевшая Муцениеце сделала шокирующее заявление 18:50Вот так бывает: Агутин показал публике повзрослевшую дочь-американку 18:17Киркорова вернули на ТВ: в какой программе появится певец 17:15Развод или нет? Слова Джанабаевой и Меладзе ввели народ в ступор 16:08Из вредности: Пугачева рассекретила беременность Булановой 15:13В доме Плющенко и Рудковской разразился скандал из-за интимных снимков 12:59Два дня колом: смешавший препарат для эрекции с алкоголем артист сильно пожалел 12:26Женился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 12:10"Врезались в дерево": Рудковскую и Плющенко настигла беда 11:10В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей 10:12"Тяжело": звезда "Кухни" сделала заявление о бегстве из России 09:24Москвичей предупредили о погодных сюрпризах на выходных 09:03"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09:02Выходные в бане: как не оказаться в больнице после легкого пара 08:46Пытается хоть где-то заработать: иноагент Галкин* скитается по миру 08:13Отвернулись близкие: Кристина Орбакайте продолжает стремительно падать 07:37Последние минуты жизни оказались страшными: Борзов умер 07:13Острая зубная боль: как помочь себе до похода к врачу 06:45Родинки на теле: когда следует незамедлительно обращаться к онкологу 06:09Трудоголизм: как справиться с болезненным желанием много работать 05:43Телефон быстро разряжается: пять эффективных способов решения проблемы 05:05Это разрушает брак: Гузева не стала молчать о проблемах с мужем 04:08Пять эффективных растительных средств для лечения воспаления кожи 03:46МЧС: пожар на улице Черняховского в Москве локализован 02:45Цветы в доме: полезное приобретение или вредная красота 02:14Собянин: экстренные службы работают на месте пожара в доме на ул. Черняховского 22:10Алена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок 21:38И смех, и слезы: стало известно о заработках Козловского на Кипре 20:37Шикующий в США Разин выдал правду о своих доходах 19:28Унижал и дрессировал: пережившая ад Чехова решилась на правду 18:57Это для детей: Муцениеце возмущена скупостью Прилучного 18:17Опасающаяся онкологии Рудковская пошла по врачам 17:39Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день 16:54Прохор Шаляпин поразвлекался со зрелой женщиной в нестандартной позе – видео 16:05Упал на лед: жена сделала заявление о состоянии Панкратова-Черного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Названа причина блокировки счетов Киркорова

Названа причина блокировки счетов Киркорова
87

К отмене Филиппа Киркорова на всех выступлениях и концертах добавилась блокировка счетов. Стало известно, что послужило причиной этому.

После участия в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой Филипп Киркоров изрядно настрадался. Артисту пришлось записать видео с извинениями, его выступления вырезали из всех новогодних эфиров, затем Филипп Бедросович был вынужден снизить стоимость своих концертов. Теперь и счета короля эстрады оказались заблокированными.

Стало известно, что Налоговая обнаружила у Киркорова долг в 47 тысяч рублей. Именно из-за этого и были заблокированы счета артиста.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский пояснил, что артист не мог оплатить долг, так как не находился в России. Он также добавил, что для короля российской поп-сцены сумма в 47 тысяч рублей не станет проблемой.

"Он только вернулся, его не было в Москве. Кто же мог за него заплатить? Думаю, он заплатит в понедельник", – рассказал адвокат.

Филипп Киркоров после участия в скандальной вечеринке исчез со всех телеканалов. Ему пришлось уехать на время из Москвы, чтобы переждать бурю и успокоиться. Но кажется, скоро последствия "голой" тусовки перестанут настигать короля эстрады, ведь стало известно, что он снова засияет в популярном шоу "Маска".

10 февраля 2024, 17:57
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
News.ru• Требует проверки

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

По теме

Названа реальная причина возвращения Киркорова на ТВ

Киркоров вернулся в Россию и привез подарки
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице

Перенесшему операцию Боярскому указали на выход в больнице
У Михаила Боярского в конце прошлого года диагностировали проблемы с сердцем. Стало известно, что актеру провели плановую операцию. Актер Михаил Боярский в последнее время часто заставляет своих поклонников волноваться.

Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное

Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное
Кристина Асмус решила сменить имидж. Процессом преображения она поделилась в соцсетях. Не так давно актриса Кристина Асмус кардинально изменила свою внешность и стала брюнеткой.

Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри

Признался, что влюблен: Волочкова назвала причину отказа от романа с Джимом Керри
Анастасия Волочкова вспомнила, как Джим Керри признался ей в своих чувствах. Российская артистка рассказала о встречах с актером Джимом Керри.

Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь

Борисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь
Дана Борисова не сдержалась: есть чем похвастаться. Знаменитость назвала количество своих любовников за всю жизнь. В скором времени зрители смогут увидеть новое шоу на ТНТ "Это нормально?".

Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова

Все деньги отдал новой жене: шокирующее признание Алибасова
Бари Алибасов женился в седьмой раз. Чего стоил ему этот поступок? Бари Алибасов не скрывает: его личная жизнь всегда отличалась громкими скандалами.

Выбор читателей

09/02ПтнСтоматолог рассказал о самой современной методике замены отсутствующих зубов 09/02ПтнЖенился на сестре и обрюхатил супругу друга: любовная драма известного писателя 09/02ПтнБорисова похвасталась Бузовой количеством половых партнеров за всю жизнь 09/02Птн"Жизнь у нас реально одна": Бузова сообщила поклонникам об онкологии 09/02ПтнНазвана реальная причина возвращения Киркорова на ТВ 08/02ЧтвАлена Водонаева призывает к запрету на ношение мужчинами плавок