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Суббота 10 февраля

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Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное

Круги под глазами и перекошенное лицо: с Кристиной Асмус случилось страшное
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Кристина Асмус решила сменить имидж. Процессом преображения она поделилась в соцсетях.

Не так давно актриса Кристина Асмус кардинально изменила свою внешность и стала брюнеткой. Тогда ее поклонники были шокированы, но многие отметили, что так актриса выглядит гораздо лучше. Сама Кристина позднее призналась, что она преобразилась для своей новой роли.

Теперь Асмус решилась на новые подвиги в бьюти-сфере. Она решила уйти от темного цвета волос, но явно не рассчитывала, что это будет так сложно. Кристина опубликовала в соцсетях фото в процессе работы стилиста. Актриса на нем совсем без макияжа, а ее волосы приобрели ярко-желтый оттенок. Звезда "Интернов" засомневалась в профессионализме стилиста по волосам.

"Выхожу из черного. Интересно, а мастер точно знает, что он делает? Вот этот вот лук репчатый..он по плану?" – написала она под фото.

Подписчики начали успокаивать актрису в комментариях к посту, убеждая ее, что из черного цвета иначе не выйти. Сама Кристина Асмус отнеслась к своему новому оттенку волос с иронией. Она сравнила себя с ученым из фильма "Назад в будущее", опубликовав его фото после своего. Поклонники оценили чувство юмора Асмус и ждут с нетерпением ее окончательного преображения.


10 февраля 2024, 11:03
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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