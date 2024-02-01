Скандальный блогер Косенко после видео с малышом в сугробе снова провинился

Сергей Косенко в очередной раз провоцирует публику.



Сергей Косенко, известный своим семимиллионным блогом, искусно манипулирует эмоциями своих фолловеров, игнорируя растущее беспокойство. Блогер разжигает споры, не обращая внимание на критику и предоставляя "новый материал" для обсуждений.

Отношение предпринимателя к отцовству вызывает еще больше вопросов, несмотря на его попытки сгладить обстановку. Скандальный блогер Сергей Косенко после видео с малышом и сугробом надел "водолазку для извинений" и вышел в сторис с говорящей головой: "Приношу извинения всем тем, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило". Оправдания Косенко интернет-пользователи встретили с недоверием и продолжают обсуждать каждый его шаг с пристальным вниманием.

Сергей Косенко снова провинился. Последние пляжные снимки с малышом Лео еще больше усугубили ситуацию, которые он сам же и сопроводил провокационной подписью: "Мамы ангелочков, это не опасно случайно?!".



"Мамы ангелочков" без промедления выразили свои опасения за сына Косенко, указывая на то, что держать детей так, как это делает молодой отец, недопустимо, да и вообще морская вода может серьезно навредить таким юным организмам. Сценарий удался: к чему стремился, то и получил.

В комментариях к публикации пользователи открыто высказывали свое недовольство: некоторые отмечали, что никогда не видели, чтобы ребенок в его семье был обнят, другие предполагали, что еще немного и Сергей Косенко начнет учить малыша плаванию, третьи задавали вопросы о том, не иссякли ли у Сереги идеи для создания контента.