По стопам "Би-2": Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация

По данным источников, артист может быть депортирован в Россию. В настоящий момент Моргенштерн* вынужден жить в Таиланде из-за запрета на въезд в ОАЭ.

Команда юристов Алишера активно занимается оформлением рабочих виз и других необходимых бумаг, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Беглому Моргенштерну* предстоит выступление на острове Пхукет через две недели, а ситуация между тем напоминает недавний инцидент, связанный с группой "Би-2".

Российские рок-музыканты уже ощутили на себе ужесточение контроля со стороны тайских властей после происшествия. Раньше организаторы смотрели сквозь пальцы на выступления артистов, у которых были лишь туристические визы. Иностранные исполнители, нарушая правила, выходили на сцену, получали гонорары и возвращались в свои заграничные резиденции, но сейчас ситуация приобрела другой сценарий, сообщается, что Моргенштерну* в Таиланде грозит депортация. Он может пойти по стопам участников "Би-2".





В свете последний событий, команда Моргенштерна*, которая планировала выступление 13 февраля в том же клубе, что и известная рок-группа, провела корректировку своих планов. Источник сообщил, что у некоторых членов коллектива не были оформлены рабочие визы, и планировалось въехать в страну по туристическим. Однако, опасаясь повторения ситуации с "Би-2", они решили не рисковать и приложили усилия для получения нужных документов через своих адвокатов.





На шоу Алишера* в Таиланде все билеты раскуплены, причем стоимость самых дешевых из них начиналась с отметки в 2666 батов, что эквивалентно приблизительно 6742 российским рублям. Что касается эксклюзивных услуг, то место за столом для группы из четырех человек в категории Elite VIP оценивалось в 99999 батов, или около 253900 рублей.





* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

