"Первый раз в жизни": вернувшейся в Россию Семенович озвучили диагноз

Российская актриса и эстрадная певица Анна Семенович совсем недавно нежилась на Мальдивах. Вернувшись с жаркого отдыха в заснеженную столицу, артистку настиг недуг.

Сегодня 43-летняя Анна Семенович на крыльях любви прилетела в Москву. Свой отпуск экс-солистка "Блестящих" провела не одна. Компанию ей составил загадочный мужчина. Личность избранника певица предпочла не раскрывать, объясняя все его непубличностью. Вместо этого Анна Семенович делилась фотографиями райского и беззаботного отдыха, который, увы, подошел к концу.

На личной странице в социальных сетях артистка сообщила поклонникам, что ее отпуск не обошелся без неприятностей. Как оказалось, певицу страшно продуло под кондиционером во время сна. Анна не взяла с собой никаких лекарств, поэтому была вынуждена обратиться за помощью к доктору уже в Москве. В кабинете врача вернувшейся в Россию Семенович озвучили диагноз – отит. Ко всему прочему, звезде эстрады прописали антибиотики.

"У меня первый раз в жизни отит, надеюсь он быстро проходит", – написала Анна Семенович в своем блоге.

По словам исполнительницы хита "Ищу мужа", помимо отита, у нее появились проблемы с горлом и сильный кашель. Анна Семенович порекомендовала любимым поклонникам внимательнее относиться к своему здоровью: не засиживаться под кондиционером, не налегать на напитки со льдом и всегда брать на отдых необходимые лекарства.