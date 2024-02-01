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Четверг 1 февраля

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"Скоро мы узнаем": Катя Лель анонсировала раскрытие тайны о ее похищенных зубах

"Скоро мы узнаем": Катя Лель анонсировала раскрытие тайны о ее похищенных зубах
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Катя Лель заявила, что в ближайшем будущем причины похищения ее зубов инопланетянами могут быть раскрыты.

Исполнительница хита "Мой мармеладный" известна не только своим творчеством, но и увлекательными историями о связи с внеземными цивилизациями. Певица убеждена, что жизнь за пределами нашей планеты существует, ведь, по ее словам, видела инопланетян своими глазами. Разумеется, словам артистки верят далеко не все. Несмотря на это, Катя Лель продолжает рассказывать про момент встречи с пришельцами в новых интервью.

Накануне на YouTube-канале "Скажи Гордеевой*" вышел ролик с участием певицы. В нем знаменитость вновь вспомнила свой первый контакт с инопланетным разумом. По словам звезды, когда ей было 16 лет, пришельцы забрали у нее несколько зубов. Однако дальнейшая судьба биоматериала исполнительницы по-прежнему остается загадкой.

Катя Лель призналась, что все эти годы после первой встречи поддерживает с внеземными цивилизациями связь. Но зубы, по словам артистки, инопланетяне ей так и не вернули. Впрочем, еще не все потеряно. В интервью исполнительница анонсировала раскрытие тайны о похищенных зубах. По ее мнению, есть шанс, что правда выяснится уже в ближайшем будущем.

"Я думаю, что совсем скоро мы об этом узнаем. У нас есть контактеры – люди, которые общаются с цивилизациями", – заявила Катя Лель.

Но какой бы загадочной ни была тайна похищенных зубов артистки, сейчас многих гораздо больше волнует ее недавний развод. Но на тему расставания с мужем певица высказывается редко и не слишком многословно. Ранее "Дни.ру" писали, что Катя Лель не стала скрывать настоящую причину развода с любимым.

*Екатерина Гордеева внесена Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

1 февраля 2024, 19:05
Катя Лель. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
YouTube-канал "Скажи Гордеевой"*• Требует проверки

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