"Посредственный актер": Цыганова унизила критикующего коллег Кологривого

Вика Цыганова высказала все, что думает о Никите Кологривом, не сдерживая эмоций.

Не так давно на онлайн-платформах вышли последние серии нашумевшего сериала "Слово пацана". Благодаря громкому успеху проекта актеры, сыгравшие в нем главные роли, стали настоящими звездами. В их число вошел и уже небезызвестный Никита Кологривый.

После премьеры к актеру пришла оглушительная популярность. Теперь за каждым его движением и словом пристально наблюдает многомиллионная армия фанатов. Неудивительно, что в Сети вдруг стали всплывать неосторожные высказывания, которые артист делал в более спокойные периоды своей карьеры.

Ранее "Дни.ру" писали, что Никита Кологривый рассказал, кем из звезд СССР восхищается, а заодно раскритиковал некоторых коллег. Актер заявил, что ему не нравится творчество Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского. Одни не увидели в этом высказывании ничего плохого, ведь артист лишь выразил собственное мнение. Другие же поспешили наброситься на него с обвинениями.

Вторую позицию заняла и известная певица Вика Цыганова. Исполнительница прокомментировала скандал вокруг интервью Никиты Кологривого, отметив, что сейчас, во времена хайпа, подобные явления встречаются очень часто. Более того, певица унизила Кологривого в ответ, усомнившись в его таланте.

"Раз он так говорит про Смоктуновского и Абдулова, про наших признанных актеров, значит, он и сам актер посредственный", – высказалась Вика Цыганова.