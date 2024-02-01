Преданный ли вы фанат певца SHAMAN? Пройдите тест и проверьте себя

Ответьте на несколько вопросов и узнайте, все ли вы знаете о творчестве и жизни любимца публики – певца SHAMAN.

Последний год Ярослав Дронов занимает лидирующие позиции в списке самых популярных и востребованных артистов нашей страны. Его хитам подпевают миллионы слушателей, а билеты на концерты раскупают с невиданной скоростью. Многие из тех, кто относился к ворвавшемуся на музыкальный Олимп исполнителю с недоверием, стали его поклонниками. Но все ли почитатели знают, как SHAMAN живет за пределами сцены?

"Дни.ру" предлагают читателям пройти тест и познакомиться со знаменитым певцом поближе. Ответив на несколько вопросов о жизни и творчестве артиста, вы сможете проверить себя и узнать, являетесь ли вы поистине преданным фанатом SHAMAN'а.

1. В каком городе родился Ярослав Дронов?

а) Новомосковск

б) Махачкала

в) Томск

г) Санкт-Петербург

2. Сколько раз SHAMAN связывал себя узами брака?

а) ни разу

б) один раз

в) дважды

г) четыре раза

3. Как зовут единственную дочь исполнителя?

а) Анна

б) Варвара

в) Олеся

г) Виктория

4. В каком месяце артист отмечает свой день рождения?

а) ноябрь

б) апрель

в) февраль

г) сентябрь

5. Сколько лет певцу исполнилось в 2023 году?

а) 30

б) 28

в) 32

г) 34

6. В каком году SHAMAN выпустил свой хит "Я-русский"?

а) 2023

б) 2022

в) 2021

г) 2020

7. Клип на какую песню Ярослав Дронов представил публике 18 января 2024 года?

а) "Непоколебимый"

б) "Возродившийся"

в) "Мужественный"

г) "Живой"

8. Какую из этих песен исполняет SHAMAN?

а) "Мало половин"

б) "Встанем"

в) "Мои ясные дни"

г) "Просто подари"

Ответы на тест: 1-а; 2-в; 3-б; 4-а; 5-в; 6-б; 7-г; 8-б.