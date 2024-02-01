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Четверг 1 февраля

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Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером

Еще один Джигарханян: Цымбалюк-Романовская похвасталась стариком-ухажером
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Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала в личном блоге снимок мужчины с цветами в руках.

Популярность известной пианистки плотно связана с ее насыщенной личной жизнью. Блондинка покорила немало вершин в своем деле, но для многих все равно осталась лишь бывшей супругой легендарного Армена Джигарханяна. Впрочем, Виталина Цымбалюк-Романовская и не противится такой славе.

Еще несколько лет назад имя артистки обсуждалось в связи с семейной драмой. Пианистка посетила десятки ток-шоу, посвященных ее сложным отношениям с пожилым мужем, и со скандалом с ним развелась. Каких только обвинений блондинка не получала в свой адрес за время громких разборок. Казалось, она уже никогда не сможет вспоминать об экс-супруге и их совместной жизни с нежностью. Но, как известно, время способно залечить любые раны.

Сегодня Виталина Цымбалюк-Романовская отзывается о покойном Армене Джигарханяне с большим уважением и теплотой. Более того, артистка регулярно вспоминает бывшего мужа добрым словом в социальных сетях. На днях в блоге пианистки появился еще один Джигарханян. Она в очередной раз похвасталась стариком-ухажером, опубликовав трогательный снимок с его участием.

На фото актера запечатлели в плаще и с букетом в руках. Быть может, благоухающие цветы предназначались для его молодой экс-супруги, и поэтому она выбрала именно этот кадр. В подписи к снимку артистка привела любимую цитату Армена Джигарханяна.

"Я не знаю, что, но что-то в этом мире не так", – написала Цымбалюк-Романовская.

А ранее "Дни.ру" писали, что муза Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская оправдалась за нелюбовь.

1 февраля 2024, 15:13
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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