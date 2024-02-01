Охлобыстин рассказал об освобождении Ефремова из колонии

Михаил Ефремов получил реальный тюремный срок за смертельные ДТП, утроенное им в нетрезвом состоянии.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов некогда был одними из самых востребованных актеров театра и кино. За уникальные творческие спорности его любили миллионы сограждан. Однако в 2020 году многолетняя карьера звезды пошла под откос.

Михаил Ефремов в нетрезвом виде устроил ДТП со смертельным исходом в самом центре Москвы. Вот уже несколько лет артист отбывает наказание в белгородской колонии.

Конечно, многие поклонники и даже коллеги по сцене отвернулись от актера после того, как по его вине погиб человек, но далеко не все. К примеру, звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин продолжает поддерживать своего товарища и даже периодически навещает его.

Бывший священник рассказал журналистам, что Михаил Ефремов вскоре может выйти из колони, добившись условно-досрочного освобождения. Иван Охлобыстин подчеркнул, что надеется на УДО.

"Я очень на это рассчитываю, я боюсь говорить что-либо, и Миша [Ефремов] тоже не хочет это обсуждать..." – отметил Иван Охлобыстин.

В интервью Telegram-каналу SHOT артист назвал Михаила Ефремова профессионалом высокого уровня и выразил надежду на его возвращение в театр. "Вряд ли он будет комедийные роли играть, он сейчас другой", – добавил Иван Охлобыстин.