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Четверг 1 февраля

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Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах

Хамство, лицемерие, агрессия: Барановскую обвинили во всех смертных грехах
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Юлия Барановская подверглась критике после того, как в социальных сетях ответила на вопросы о личной жизни.

Популярная российская телеведущая Юлия Барановская за годы активной творческой деятельности смогла добиться больших карьерных высот. Ее любят миллионы россиян, поклонники внимательно следят за шоу "Мужское / Женское" и ловят каждое слово строгой соведущей Александра Гордона.

Однако с личной жизнью звезде совсем не повезло. Девять лет Юлия Барановская состояла в гражданском браке с бывшим капитаном сборной России по футболу Андреем Аршавиным, которому родила троих наследников. Развод со спортсменом обернулся грандиозным скандалом, за которым следила вся страна.

В итоге телеведущая осталась одна с троими детьми. Ей приходилось совмещать работу и воспитание малышей. Теперь Юлия Барановская предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, потому она в довольно ироничной форме отвечает на вопросы о замужестве и переменности.

Несколько дней назад "Дни.ру" рассказали, как звезда общалась со своими подписчиками в социальных сетях. Читатели нашего канала в "Дзен" довольно бурно отреагировали на новость и обвинили телеведущую во всех смертных грехах.

К примеру, Юлию Барановскую заподозрили в лицемерии, мол родила детей вне официального брака, а сама учит людей жизни на шоу "Мужское / Женское". "Ужасно агрессивно ведет себя в передаче", – подчеркнул читатель.

"Такой хамовитой ведущей на федеральных каналах не помню. Уровень культуры виден по ее общению с героями передач", – отметил комментатор.

Другие читатели, напротив, положительно высказались о деятельности телеведущей и выразили ей поддержку. "Юлии Барановский желаю найти своего настоящего мужа, выйти замуж. Она молодец", – уверены подписчики канала "Дни.ру" в "Дзен".

1 февраля 2024, 14:02
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру / Дзен✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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