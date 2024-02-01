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Четверг 1 февраля

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"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке

"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке
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Народ недоумевает, как с такой внушительной разницей в возрасте Евгений Петросян и Татьяна Брухунова умудрились прожить в браке несколько лет.

Последние несколько лет за личной жизнью прославленного юмориста наблюдают особенно пристально. Поклонники были спокойны, когда он состоял в браке с коллегой по цеху Еленой Степаненко. Многие предполагали, что артисты вместе встретят глубокую старость и будут счастливы до последнего дня. Но в 2018-м они внезапно развелись, а спустя год Евгений Петросян женился снова.

Пятой супругой артиста стала его молодая помощница Татьяна Брухунова. Некоторые поклонники окрестили новую избранницу комика разлучницей, посчитав, что раздор в многолетний брак внесла именно она. Однако всеобщее осуждение и 44-летняя разница в возрасте не стали преградой для создания семьи.

Весной 2020 года новоиспеченные супруги стали родителями – у них родился сын Ваган. Пока Евгений Петросян нянчил наследника, который оказался ровесником его правнука, злые языки продолжали шептаться. Союзу юмориста пророчили скорый крах, а ему самому – разочарование и одинокую старость. Но кто бы мог подумать, что пятому браку артиста будет все нипочем.

В этому году сыну Петросяна и Брухуновой исполнится уже четыре года. Мальчик по-прежнему растет в полноценной семье с мамой и отцом, который годится ему в прадеды. Однако в счастливое будущее неравного брака его родителей по-прежнему верят не все. А некоторые и вовсе разводят пару в срочном порядке на просторах Интернета.

Ранее "Дни.ру" писали, что Татьяна Брухунова периодически не ночует дома, оставляя пожилого мужа и маленького сына. Узнав об этом, многие пользователи пришли в ужас. Комментаторы сделали свои выводы и заключили, что ничего хорошего этот союз не ждет. По мнению некоторых, таким образом комику возвращаются его проступки в прошлом браке.

"Скоро ждем у Малахова", "Это еще цветочки, ягодки впереди", "Бумеранг вернулся", – высказались о браке Евгения Петросяна в Сети.

1 февраля 2024, 13:35
Евгений Петросян. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дзен✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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