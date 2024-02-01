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Четверг 1 февраля

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Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении

Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении
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Гостем очередного выпуска программы "Жизнь и судьба" стал Юрий Лоза. Ведущий Борис Корчевников предстал перед музыкантом в лежачей позе.

1 февраля популярный российский певец, композитор и поэт Юрий Лоза отметил юбилей. Автору хита исполнилось 70 лет, в честь чего он стал гостем программы "Жизнь и судьба". Однако зрителей очередного выпуска шоу шокировали отнюдь не традиционные рассуждения "эксперта" о плоской Земле, а поза ведущего.

Дело в том, что Борис Корчевников предстал перед публикой в лежачем положении. И это далеко не единственная странность, присущая журналисту. Зрители регулярно обращают внимание на другую особенность медиаменеджера.

Еще не все привыкли к странной манере речи шоумена, который страдает от тяжелого недуга. Несколько лет назад Борис Корчевников перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли. Однако хирургическое вмешательство привело к осложнению – был задет слуховой нерв.

Теперь телеведущий вынужден носить специальный аппарат. Меж тем, его лежачая поза не была связана со здоровьем. Просто Борис Корчевников решил своеобразно поздравить именинника, подошел к делу с юмором. Он вручил гостю огромный надувной матрас.

В ходе эфира символический плот надули, и журналист разлегся на нем. В такой позе он насладился песней "Плот", которую исполнил Юрий Лоза.

Скриншот: телеканал "Россия 1"

1 февраля 2024, 11:52
Борис Корчевников. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия 1 / smotrim.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Сложно представить, однако тут Борису Корчевникову 20 лет.
Борис Корчевников отличался весьма моложавой внешностью.
2014
В 2015 году Борису Корчевникову сделали операцию по удалению опухоли. С тех пор, по мнению обеспокоенных фанатов, артист сильно изменился.

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