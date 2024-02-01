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Четверг 1 февраля

13:35"Ждем у Малахова": Петросяна и Брухунову разводят в срочном порядке 12:55"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте 12:27"Я сирота": Яковлева на всю страну сообщила о страшной трагедии в семье 11:52Тяжелобольной Корчевников начал вести шоу в лежачем положении 10:28"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены 10:11"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев 09:20Оставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину 08:59Вильфанд: погода в феврале сможет удивить 08:26Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене 07:31Немного не дожил до дня рождения: не стало звезды сериала "Ликвидация" 06:48Раскрыто еще одно полезное свойство обычного томатного сока 06:09Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную 05:28Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС 04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем 17:14Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар 16:17Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова 15:19Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе 14:21Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов 13:51Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой 12:40"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке 11:40Врачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 11:03Джигурда показал интимные ласки Гузеевой с двумя мужчинами 10:25Боярская проводила любимого и родного в последний путь 09:15"Многие утирали слезы": Стриженова угодила в клинику 08:30Три причины навсегда отказаться от сладкого 07:54Опозорившиеся участники "голой" вечеринки Ивлеевой вновь рвутся на сцену 07:14Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию 05:47Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить 04:46Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО 01:19После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку 00:40Раскрыт неожиданный способ улучшения внимания 00:15Три полезных свойства корицы: пряность должна быть в каждом доме 23:20Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО 22:09Судьба задержанного в Таиланде Левы Би-2* решена 21:09Потеряет все: растранжирившая миллионы Маркл оказалась в критической ситуации 20:03Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой 19:28"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель 18:57Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании 18:19Знаете ли вы фильм "Кавказская пленница"? Тест ко дню рождения Леонида Гайдая 17:50Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе 17:20"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России 16:41В тайской камере на 80 мест: задержанных участников "Би-2" не пускают на свободу 16:20Волочкову обвиняют в надругательстве над российским флагом – видео
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"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте

"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте
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Кристина Орбакайте лишилась возможности выступать в России на волне критики со стороны активистов.

В последнее время так называемая культура отмены набирает обороты в России. За участие в "голой" вечеринки под волну народной критики и жесткие санкции попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и другие звезды. До этого проблемы возникали у артистов, мягко говоря, отказавшихся поддерживать родную страну.

По итогу культура отмены коснулась и Кристины Орбакайте. Общественники обратили внимание, что певица за два года не определилась со своей позиций. Кроме того, активистов возмутило, что дочь Аллы Пугачевой предпочитает жить в США, а в Россию приезжает лишь на заработки.

Теперь Кристина Орбакайте, как и Филипп Киркоров с Лолитой Милявской, лишена возможности выступать. Неожиданно резкое заявление об этой ситуации сделал Юрий Лоза, придерживающийся патриотических взглядов. Автор хита плот напомнил, что многие российские звезды владеют зарубежной недвижимостью.

"Заставлять их избавиться от нее — несерьезно. Такая ситуация будет всегда: люди, у которых нет там недвижимости, будут обвинять тех, кто туда ездит, в не совсем патриотичной позиции", – отметил Юрий Лоза.

Хоть и не очевидно, но композитор все же выразил солидарность с Кристиной Орбакайте, которую отменили на фоне общественного давления. При этом музыкант подчеркнул, что артисты, которые уехали, но не критиковали Россию, могут тихо вернуться.

"Когда человек обвиняет страну и людей, обзывает их, по-моему, наивно ждать, что его примут с распростертыми объятиями", – добавил Юрий Лоза.

1 февраля 2024, 12:55
Юрий Лоза. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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