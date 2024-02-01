"Избавиться от нее": Лоза сделал резкое заявление об отмененной Орбакайте

Кристина Орбакайте лишилась возможности выступать в России на волне критики со стороны активистов.

В последнее время так называемая культура отмены набирает обороты в России. За участие в "голой" вечеринки под волну народной критики и жесткие санкции попали Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Настя Ивлеева и другие звезды. До этого проблемы возникали у артистов, мягко говоря, отказавшихся поддерживать родную страну.

По итогу культура отмены коснулась и Кристины Орбакайте. Общественники обратили внимание, что певица за два года не определилась со своей позиций. Кроме того, активистов возмутило, что дочь Аллы Пугачевой предпочитает жить в США, а в Россию приезжает лишь на заработки.

Теперь Кристина Орбакайте, как и Филипп Киркоров с Лолитой Милявской, лишена возможности выступать. Неожиданно резкое заявление об этой ситуации сделал Юрий Лоза, придерживающийся патриотических взглядов. Автор хита плот напомнил, что многие российские звезды владеют зарубежной недвижимостью.

"Заставлять их избавиться от нее — несерьезно. Такая ситуация будет всегда: люди, у которых нет там недвижимости, будут обвинять тех, кто туда ездит, в не совсем патриотичной позиции", – отметил Юрий Лоза.

Хоть и не очевидно, но композитор все же выразил солидарность с Кристиной Орбакайте, которую отменили на фоне общественного давления. При этом музыкант подчеркнул, что артисты, которые уехали, но не критиковали Россию, могут тихо вернуться.

"Когда человек обвиняет страну и людей, обзывает их, по-моему, наивно ждать, что его примут с распростертыми объятиями", – добавил Юрий Лоза.

