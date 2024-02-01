"Я сирота": Яковлева на всю страну сообщила о страшной трагедии в семье

Елена Яковлева рассказала о потере и глубоком горе. Слова артистки пробирают до дрожи.

Не секрет, что знаменитая актриса не только реализовалась в карьере, но и совместила профессиональные достижения с материнством. Несмотря на успех и славу, работа никогда не была для звезды главным приоритетом. На первое место Елена Яковлева всегда ставила семью и близких, в которых не чает души.

К сожалению, судьба нередко испытывает нас, ударяя по тому, что мы ценим больше всего. В новом интервью артистка на всю страну сообщила о страшной трагедии, которая настигла ее семью. Знаменитость поделилась, что потеряла мать и отца.

Елена Яковлева никогда не скрывала, что поддерживала с родителями очень близкие отношения, и часто рассказывала о них публике. Но теперь эта тема является для нее крайне болезненной. Два года назад звезда похоронила маму, а спустя год – отца, оставшись круглой сиротой.

"Это непросто, и накрывает боль не сразу... Только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота", – призналась актриса.

По словам знаменитости, справляться с горем и не впадать в отчаяние ей помогает работа. К тому же, в тяжелые периоды жизни артистка спасается с помощью чужого творчества – смотрит фильмы и читает книги. Елена Яковлева убеждена, что необходимо справляться с болью, превозмогая себя, а не упиваться ей.

А ранее "Дни.ру" писали, что сын Елены Яковлевой обнародовал личную жизнь.