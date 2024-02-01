"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены

Деятель искусства объявил о потере любимой супруги, выступив с душераздирающей речью.

Говорят, что человек начинает в полной мере осознавать ценность жизни, когда сталкивается с безвозвратной потерей. К сожалению, рано или поздно этот горький урок настигает практически каждого. Поэтому так важно ценить близких, пока они еще находятся рядом, могут выслушать и подарить теплые объятия.

Накануне, 31 января, музыкальный мир потрясла страшная новость. Знаменитый американский вокалист Брайан Уилсон, известный как основатель и участник культовой группы The Beach Boys, понес невосполнимую утрату. Музыкант потерял любимую и любящую супругу Мелинду Уилсон, с которой воспитывал пятерых детей.

Известно, что жена автора песен скончалась 30 января в семейном доме в Беверли-Хиллз. Музыкант в слезах сообщил о ее смерти на просторах Интернета и выступил с душераздирающим сообщением. Автор песен сообщил, что его семья убита горем и чувствует себя потерянной. Однако причину внезапного ухода супруги из жизни Уилсон не назвал. Вместо этого он попросил поклонников помолиться за нее.

"Мелинда была больше, чем моя жена. Она была моим спасителем", – трогательно высказался о покойной жене вокалист.

Не секрет, что Мелинда Уилсон стала второй супругой деятеля искусства. Избранница помогла музыканту выбраться из тяжелой жизненной ситуации и, как говорит он сам, вдохновила на создание новой музыки. Теперь эта уникальная история любви навсегда останется запечатлена не только в сердце Брайана Уилсона, но и в кинематографе. В 2014 году на экраны вышел фильм "Любовь и милосердие", частично основанный на воспоминаниях супруги автора песен.