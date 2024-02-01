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Четверг 1 февраля

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"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены

"Она была моим спасителем": известный музыкант в слезах сообщил о смерти жены
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Деятель искусства объявил о потере любимой супруги, выступив с душераздирающей речью.

Говорят, что человек начинает в полной мере осознавать ценность жизни, когда сталкивается с безвозвратной потерей. К сожалению, рано или поздно этот горький урок настигает практически каждого. Поэтому так важно ценить близких, пока они еще находятся рядом, могут выслушать и подарить теплые объятия.

Накануне, 31 января, музыкальный мир потрясла страшная новость. Знаменитый американский вокалист Брайан Уилсон, известный как основатель и участник культовой группы The Beach Boys, понес невосполнимую утрату. Музыкант потерял любимую и любящую супругу Мелинду Уилсон, с которой воспитывал пятерых детей.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Известно, что жена автора песен скончалась 30 января в семейном доме в Беверли-Хиллз. Музыкант в слезах сообщил о ее смерти на просторах Интернета и выступил с душераздирающим сообщением. Автор песен сообщил, что его семья убита горем и чувствует себя потерянной. Однако причину внезапного ухода супруги из жизни Уилсон не назвал. Вместо этого он попросил поклонников помолиться за нее.

"Мелинда была больше, чем моя жена. Она была моим спасителем", – трогательно высказался о покойной жене вокалист.

Не секрет, что Мелинда Уилсон стала второй супругой деятеля искусства. Избранница помогла музыканту выбраться из тяжелой жизненной ситуации и, как говорит он сам, вдохновила на создание новой музыки. Теперь эта уникальная история любви навсегда останется запечатлена не только в сердце Брайана Уилсона, но и в кинематографе. В 2014 году на экраны вышел фильм "Любовь и милосердие", частично основанный на воспоминаниях супруги автора песен.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

1 февраля 2024, 10:28
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
The San Diego Union-Tribune✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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