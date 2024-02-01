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Четверг 1 февраля

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"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев

"Все в ужасе": трагедия матери Кейт Миддлтон шокировала британцев
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Кейт Миддлтон перенесла сложную операцию. Уже несколько недель принц Уильям и вся Британия следит за состоянием принцессы Уэльской.

Последние несколько недель британцы активно обсуждают новости о состоянии здоровья Кейт Миддлтон. Подданные были шокированы тем, что их любимая принцесса угодила в больницу с серьезным недугом. Однако для Кэрол Миддлтон проблемы дочери стали настоящей трагедией.

Очевидно, что она, как и любая мать, очень переживала за своего ребенка. Супруга принца Уильяма перенесла сложную полостную операцию, которая в любом случае является большим риском для пациента. Благо, медики успешно справились со своей работай.

Несколько дней назад британские поданные вздохнули с облегчением – супругу первого наследника престола выписали домой. Однако невестке короля Карла III еще предстоит пройти долгий путь реабилитации.

Последние месяца выдались для матери Кейт Миддлтон особенно тяжелыми. Очередным ударом стало отсутствие любимой дочери на дне рождения. 31 января Кэрол Миддлтон исполнилось 69 лет.

До этого бизнесвумен пережила серьезную атаку на свою компанию. Некие активисты устроили травлю против родителей принцессы Уэльской, распространив оскорбительные плакаты.

"Кэрол и Майкл невероятно популярны. Все в ужасе от этих плакатов. Несправедливо делать это в их родной деревне, всего в нескольких ярдах от того места, где они живут", – написал The Sun со ссылкой на источник.

В то же время The Mirror справедливо отмечает, что выписка Кейт Миддлтон из больницы стала настоящим подарком для матери. Трагедия Кэрол Миддлтон позади – теперь она сможет находиться рядом с выздоравливающей дочерью.

1 февраля 2024, 10:11
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
The Mirror✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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