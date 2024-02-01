Оставивший Ковальчук после родов Чумаков нашел новую отдушину

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук поженились в 2013 году после пяти лет романтических отношений.

Известные российские певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук полгода назад во второй раз стали родителями. В звездном семействе случилось второе пополнение, когда родилась Алисия. До этого вся родительская любовь доставалась только шестилетней Амелии.

Безусловно, Алексей Чумаков любит своих наследниц. Он даже посветил трогательную песню старшей дочери. Однако после родов популярному артисту пришлось оставить Юлию Ковальчук одну с детьми, чтобы зарабатывать деньги для семьи.

Певице, конечно же, приходится нелегко с двумя дочерями. Недавно она даже поделилась проблемами в социальных сетях. Звезда пожаловалась поклонникам на нехватку времени. Юлия Ковальчук отметила, что из-за занятости с детьми невозможно вовремя добраться до телефона. отметила Юлия Ковальчук.

К слову, поклонников у парочки хватает. Давеча Алексей Чумаков порадовал их песней собственного сочинения, в которой нашел новую отдушину после навалившихся семейных забот. Фрагмент композиции "Помоги мне" появился на страничке звезды в Telegram.

"Долго не записывал ее, поскольку искал определенную специфику звучания. Мне хотелось добиться пространственного звучания, особой атмосферности и собственной ненавязчивости внутри", – признался Алексей Чумаков.