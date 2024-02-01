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Четверг 1 февраля

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Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене

Звезда в трусах: дочь Агутина и Варум опозорилась на сцене
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Пользователи Сети заподозрили, что молодая девушка забыла надеть юбку, собираясь на выступление.

Наследница знаменитых певцов пытается построить музыкальную карьеру в США. Елизавета-Мария выступила на сцене клуба, выбрав очень странный наряд, сообщает телеканал "360". Девушка выбрала ботфорты телесного цвета, темной футболке и микро-шортах. Пользователи сети посчитали, что певица вышла на сцену в трусах. Подобное поведение недопустимо, считают подписчики.

Защитники дочери Агутина напомнили, что ее мама Анжелика Варум позволяла себе выходить на сцену и в более откровенных нарядах. Об этом пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Отметим, что дресс-кода для выступлений на сцене в США не существует. В России же за последние месяцы произошло несколько скандалов, связанных с внешним обликом артистов и представителей шоу-бизнеса.

Самым громким событием декабря стала вечеринка Насти Ивлеевой. Напомним, что в приглашениях была указана необходимость выбрать "почти голый" наряд. Снимки с откровенными образами звезд возмутили жителей страны. Более того, резонанс оказался настолько мощным, что некоторые певцы остались без новогодних концертов. Кадры с Филиппом Киркоровым и вовсе пересняли, заменив его на Никиту Кологривого. Отмена выступлений произошла у Лолиты, Анны Асти, Джигана и Димы Билана. Не помогли звездам и публичные извинения, записанные на камеру.

RT напоминает, что в суде зарегистрировано исковое заявление в отношении владельца клуба, в котором прошла скандальная вечеринка. Доходами блогера Насти Ивлеевой заинтересовались соответствующие органы, хотя она также попыталась принести извинения жителям страны, записав видео. Женщине досталось больше остальных. С ней разорвали рекламные контракты крупнейшие сети.

1 февраля 2024, 08:26
Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото: © Anatoly Lomohov\Russian Look/ www.globallookpress.com
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