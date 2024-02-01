Немного не дожил до дня рождения: не стало звезды сериала "Ликвидация"

12 марта актеру исполнилось бы 83 года.

Из жизни ушел Анатолий Дриженко. Всю свою жизнь он посвятил творчеству, сообщает телеканал "360". Актеру было 82 года. Для всего коллектива театра, в котором он служил, известие о гибели коллеги стало ударом. Причиной смерти, вероятно, стали возрастные изменения организма, уточняет "Царьград". В последний путь артиста проводят 2 февраля. Церемония прощания состоится на сцене драматического театра, в котором он служил.

"Корифей и непревзойденный артист. Он дарил людям радость при помощи творчества. Мудрый, невероятно энергичный, искренний. Настоящая душа коллектива", – написали коллеги.

RT напоминает, что за долгие годы работы Анатолий Дриженко примерил на себя десятки театральных образов. Люди ходили именно "на него". Снимался в кино. В фильмографии артиста такие популярные ленты: "Ликвидация", "Хлеб детства моего", "Пляж", "Два в одном" и другие.

