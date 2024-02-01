Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную

Актер пришел на светское мероприятие с молодой избранницей.

47-летний исполнитель роли Змея Горыныча в сериале "Волшебный участок" решился на очередной совместный выход с юной пассией. Павел Деревянко и Зоя Фуць с большим удовольствием позировали многочисленным фотографам и, не стесняясь, обнимались. Очевидно, что между влюбленными царит мир и гармония, сообщает "Пятый канал".

Избранница артиста младше его на 14 лет. Известно, что она занимается развитием собственного бренда одежды, увлекается дизайном и воспитывает двух мальчиков. Дети рождены в первом браке и после развода остались с мамой. У Деревянко от предыдущих отношений с Дарьей Мясищевой остались две дочери. Официально брак оформлен не был, хотя сожительство продолжалось больше десяти лет.

Актер долгое время добивался расположения Зои. Впервые они намекнули на наличие романтических отношений в 2021 год, опубликовав снимок. По фото было очевидно, что пара вместе проводит отпуск.

"Какое-то время мы дружили. Потом я вдруг понял, что это лучшая женщина в мире", — разоткровенничался Деревянко.

Зоя и Павел вместе пришли на премьеру фильма "Конец славы". Деревянко сыграл в нем главную роль. Сюжет ленты строится вокруг неприятной ситуации, складывающейся у некогда востребованного и избалованного славой артиста. Вместе с агентом он решает устроить собственную церемонию прощания с последующим воскрешением. Получится ли у героя таким образом восстановить свою репутацию и вновь взобраться на вершину успеха? Все, кто досмотрит комедийную ленту до конца, смогут узнать ответ на этот вопрос.