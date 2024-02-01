Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную

Умерла звезда СССР Вероника Круглова Тесты Брэд Питт внезапно помолодел Игры Сонник

Топ новостей недели

Допрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сценеДопрыгался: полицейские задержали Меладзе прямо на сцене Взял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близостьВзял сзади и доставил удовольствие: с кем Цымбалюк-Романовская пошла на близость После жестких издевательств жена Петросяна потеряла много кровиПосле жестких издевательств жена Петросяна потеряла много крови Развелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой ШепелеваРазвелся и сбежал в другую страну: что случилось с брошенной женой Шепелева Возится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера ТарзанаВозится с ребенком и вопит о боли: что стало с любовницей стриптизера Тарзана

Лента новостей

Четверг 1 февраля

06:09Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную 05:28Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС 04:09Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой 02:30Как не спровоцировать преждевременные роды? Важные советы специалиста 01:37Озвучен неожиданный фактор, провоцирующий развитие депрессии 22:10Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл 21:05"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость 20:11Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука 19:07Скрывающая любовника Семенович плюнула в замужних ровесниц 18:15"Слишком красивый": 16-летняя дочь Глюкозы показала приватную переписку с парнем 17:14Господи, помилуй! Престарелая Талызина попала в мистический кошмар 16:17Знаете ли вы сериал "Кадетство"? Тест ко дню рождения Александра Пороховщикова 15:19Она сказала "Да": Бабкина принимает поздравления в новом статусе 14:21Отчаявшаяся Лолита нашла новую работу после отмены концертов 13:51Потеряла маму, но продолжила ее путь: как складывается судьба дочери Началовой 12:40"Моя маленькая": показавшая пупок Подольская сообщила о ребенке 11:40Врачи упорно боролись за ее жизнь: что произошло с Талызиной в больнице 11:03Джигурда показал интимные ласки Гузеевой с двумя мужчинами 10:25Боярская проводила любимого и родного в последний путь 09:15"Многие утирали слезы": Стриженова угодила в клинику 08:30Три причины навсегда отказаться от сладкого 07:54Опозорившиеся участники "голой" вечеринки Ивлеевой вновь рвутся на сцену 07:14Озвучены последствия для Пугачевой при переезде в Россию 05:47Совсем плохо: болеющий Андрей Губин больше не может говорить 04:46Моет туалет и мечтает о свободе: как Блиновская проводит время в СИЗО 01:19После срыва потребуется помощь врача: Шура сам себя загнал в ловушку 00:40Раскрыт неожиданный способ улучшения внимания 00:15Три полезных свойства корицы: пряность должна быть в каждом доме 23:20Повреждение кабеля в районе ТЭЦ-23 не повлияло на электроснабжение ВАО 22:09Судьба задержанного в Таиланде Левы Би-2* решена 21:09Потеряет все: растранжирившая миллионы Маркл оказалась в критической ситуации 20:03Угроза для закрытия бизнеса: вскрылись долги Алсу перед налоговой 19:28"Разбила лоб": заболевшая Гузеева рухнула на кафель 18:57Сенсация: стало известно о родстве известного актера с королем Великобритании 18:19Знаете ли вы фильм "Кавказская пленница"? Тест ко дню рождения Леонида Гайдая 17:50Пока вся страна работает: как выглядят звездные дамы на отдыхе 17:20"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России 16:41В тайской камере на 80 мест: задержанных участников "Би-2" не пускают на свободу 16:20Волочкову обвиняют в надругательстве над российским флагом – видео 15:51Как Газманов: проблемы со здоровьем подкосили известного артиста 15:49Прислали 13 рублей: семья Баталова не получила похищенные мошенниками 20 млн 14:34Покрывшаяся пятнами Собчак рухнула на кухне после приступа 13:17"Приходи, сниму трусы": погрязшая в долгах вдова Грачевского пошла на отчаянный шаг 12:31"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 12:02Привела друга: молодая жена Прилучного предпочитает втроем 11:03Будущий SHAMAN? Юный участник "Голоса" покоряет Москву 10:35Погубил рак: россияне оплакивают знаменитого музыканта 10:01Навка о возвращении в большой спорт: Хватит терпения 08:21Хватит ли молодой жене на новые тити? Сбежавший Цекало дешево продал коттедж в России 07:44"Звездная" поддержка не помогла: Камила Валиева дисквалифицирована
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную

Это лучшая женщина: Павел Деревянко показал новую возлюбленную
52

Актер пришел на светское мероприятие с молодой избранницей.

47-летний исполнитель роли Змея Горыныча в сериале "Волшебный участок" решился на очередной совместный выход с юной пассией. Павел Деревянко и Зоя Фуць с большим удовольствием позировали многочисленным фотографам и, не стесняясь, обнимались. Очевидно, что между влюбленными царит мир и гармония, сообщает "Пятый канал".

Избранница артиста младше его на 14 лет. Известно, что она занимается развитием собственного бренда одежды, увлекается дизайном и воспитывает двух мальчиков. Дети рождены в первом браке и после развода остались с мамой. У Деревянко от предыдущих отношений с Дарьей Мясищевой остались две дочери. Официально брак оформлен не был, хотя сожительство продолжалось больше десяти лет.

Актер долгое время добивался расположения Зои. Впервые они намекнули на наличие романтических отношений в 2021 год, опубликовав снимок. По фото было очевидно, что пара вместе проводит отпуск.

"Какое-то время мы дружили. Потом я вдруг понял, что это лучшая женщина в мире", — разоткровенничался Деревянко.

Зоя и Павел вместе пришли на премьеру фильма "Конец славы". Деревянко сыграл в нем главную роль. Сюжет ленты строится вокруг неприятной ситуации, складывающейся у некогда востребованного и избалованного славой артиста. Вместе с агентом он решает устроить собственную церемонию прощания с последующим воскрешением. Получится ли у героя таким образом восстановить свою репутацию и вновь взобраться на вершину успеха? Все, кто досмотрит комедийную ленту до конца, смогут узнать ответ на этот вопрос.

1 февраля 2024, 06:09
Павел Деревянко. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

"Сдалась": жена Петросяна распекла сериалы с Деревянко и Янковским

Деревянко рассказал о неловком поцелуе с Асмус

Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС

Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС
Гражданский брак – это союз, который официально зарегистрирован. При этом не все решаются на "штамп". В отечественном законодательстве принято различать такие понятия, как сожительство и гражданский брак.

Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой

Топ-5 мудрых жизненных советов от Анны Седоковой
Певица в конце года отметит свой 42 день рождения. Уже сейчас певица может дать рекомендации тем, кто только начинает свой жизненный путь. Исполнительница хита "Холодное сердце" за свою жизнь побывала в очень разных обстоятельствах.

Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл

Скандала не будет: принц Гарри разрушил грандиозные планы Маркл
Год назад отношения герцога Сассекского, принца Гарри, с членами королевской семьи стали еще хуже. Все дело было в книге, которую написал принц. 10 января прошлого года принц Гарри опубликовал мемуары с говорящим названием "Запасной".

"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость

"Ломает": у Бузовой увидели серьезную зависимость
Поющая телеведущая Ольга Бузова совсем недавно отмечала личный праздник. 20 января у звезды сцены был день рождения – ей исполнилось 38 лет. Отдыхать после праздника Ольга Бузова, похоже, не собирается.

Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука

Почему певица Слава отказалась воспитывать маленького внука
Весной прошлого года певица Слава впервые стала бабушкой. Долгожданного внука артистке подарила ее старшая дочь Александра Морозова. 30 марта 2023 года российская певица, телеведущая и актриса Анастасия Сланевская (творческий псевдоним – Слава) рассказала поклонникам о радостных переменах в жизни.

Выбор читателей

30/01Втр"Его нет, и уже не будет никогда": весть о тяжелой утрате шокировала поклонников Садальского 30/01Втр"Доверять нельзя": Хакамада обратилась с предупреждением к гражданам России 31/01СрдБоярская проводила любимого и родного в последний путь 30/01ВтрВ Москве открылся общественный штаб по наблюдению за выборами президента России 30/01ВтрПожар в здании на улице Гиляровского ликвидирован 30/01ВтрПокрывшаяся пятнами Собчак рухнула на кухне после приступа