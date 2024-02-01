Звездные сожители: кто из знаменитых пар так и не пошел в ЗАГС

Гражданский брак – это союз, который официально зарегистрирован. При этом не все решаются на "штамп".

В отечественном законодательстве принято различать такие понятия, как сожительство и гражданский брак. Часто второй термин используют при описании отношений, которые не зарегистрированы в органах ЗАГС. Это огромная ошибка, уточняет адвокат Сергей Жорин. Его слова цитирует "Пятый канал".

"Когда пара проживает без регистрации брака, обычно, женская сторона страдает, так как появляются разногласия по поводу имущества. Это главный камень преткновения постоянной дискуссии о необходимости признавать сожительство зарегистрированным браком, если пара вместе определенный срок", — уточнил юрист.

Стоит отметить, что среди российских известных людей часто встречаются случаи длительного сожительства.

Олег Алмазов и Ирина Панфилова

Пара вместе почти четверть века. И мужчина, и женщина уверены – их союз прошел все испытания, а поход в ЗАГС не более, чем ненужная формальность. Не исключено, что печать не потребовалась из-за отсутствия совместных детей.

Алексей Полищук и Светлана Светикова

Фигурист и певица не торопятся официально оформлять свои отношения. Вместе они больше 10 лет. Ранее сожители объясняли свое решение. Во-первых, Полищук является гражданином другой страны. Никому не хочется лишний раз заниматься бумажной волокитой. Второй причиной стала уверенность влюбленных в том, что поход в ЗАГС – дурная примета.

Давид Варданян и Алена Свиридова

Влюбленные впервые вместе появились на публике 12 лет назад. Не хочет официально оформлять отношения именно певица. Она считает, что пока штампа в паспорте нет, существует некая интрига. Ранее артистка дважды была замужем, но все закончилось разводом.