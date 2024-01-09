Певец SHAMAN отказался от связи с желающей внимания Ксенией Собчак

Популярный певец вновь оказался в центре внимания. SHAMAN рассказал, что не планирует посещать интервью Ксении Собчак.

Одним из известнейших артистов в мире российского шоу-бизнеса является Ярослав Дронов. К своей славе он шел на протяжении 15 лет. Мало кто верил в успех будущей звезды. Многие смеялись над ним. Однако благодаря своей вере и упорству SHAMAN смог доказать, что он является выдающимся певцом.

Сейчас без Ярослава Дронова не обходится ни одно мероприятие. Его концерты собирают полные залы поклонников. Более того, SHAMAN является одним из самых обсуждаемых артистов. Даже Ксения Собчак в одном из последних интервью завела разговор про него.

К слову, на днях SHAMAN рассказал, что популярная журналистика не звала его интервью. Однако он убежден, что она хотела бы, чтобы артист посетил ее студию. Просто пока не решилась. Ему так кажется потому, что она все чаще упоминает его личность на своих интервью, следовательно желает получить внимание певца и его аудитории.

Правда, сам артист на общение не настроен. Певец SHAMAN заявил о нежелании идти на интервью к Ксении Собчак. Он убежден, что журналистка не сможет задать ему интересные вопросы, поэтому посещать ее интервью он не планирует. Таким образом, артист отказался от медийной связи с ведущей.

"Я предполагаю, что вопросы, которые мне бы задавали, были бы неинтересны. Поэтому смысла идти на это интервью просто нет", – заявил SHAMAN.

Ранее "Дни.ру" рассказали, как Киркоров помог SHAMAN'у в начале его карьеры.