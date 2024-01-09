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Вторник 9 января

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Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы

Проходящая лечение Заворотнюк вышла на связь из больницы
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Популярная актриса борется с тяжелым заболеванием на протяжении пяти лет. Теперь помощь медиков потребовалась Заворотнюк младшей.

В 2019 году стало известно, что медики диагностировали у популярной актрисы из сериала "Моя прекрасная няня" злокачественную опухоль головного мозга. Как известно, во время последней беременности звезда жаловалась на частые головные боли и списывала это на усталость. Однако после рождения Милы оказалось, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.

Ни близкие, ни родственники звезды ее состояние не комментируют. Поклонникам остается только догадываться, что происходит с их любимицей. Стоит отметить, что все это непростое время рядом с Анастасией Заворотнюк находится ее супруг, который принял решение взять все расходы, связанные с лечением, на себя.

Старшая дочь звезды сейчас живет сразу на две страны. Личную жизнь она держит втайне от посторонних глазах. Как известно, ее возлюбленный живет в Дубае. Однако навещать близких наследница актрисы не забывает и часто приезжает в Москву.

На днях Анна Заворотнюк вышла на связь из больницы. Как оказалось, сейчас девушка проходит курс лечения в одной из частных стоматологий. Вероятнее всего, она мечтает о голливудской улыбке. По словам Заворотнюк младшей, ей уже удалось выровнять нижний ряд. Однако лечение еще продолжается. На днях ей выдали 5 новых пар кап, а закончить полностью лечение она планирует весной.

Ранее "Дни.ру" писали, что стало известно о возвращении Заворотнюк в Россию.

9 января 2024, 14:48
Анастасия и Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

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