Выступления популярных артистов массово стали отменять после того, как они приняли участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой. Филипп Киркоров впервые вышел на сцену после случившегося.

Одним из самых обсуждаемых мероприятий в конце декабря стала "голая" вечеринка Насти Ивлеевой. Участие в мероприятии приняли многие звезды. Одним из них стал Филипп Киркоров, который продолжает искупать свою вину за участие в званом вечере.

Как известно, Настя Ивлеева по случаю своего дня рождения решила организовать мероприятие, дресс-код которого были почти голые наряды. В результате ее обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурной брани в общественном месте. Кроме того, звезду оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Всем участникам досталось не меньше. Концерты артистов принялись массово отменять. А их выступления в новогоднюю ночь и вовсе решили не транслировать на телевидение. Многие звезды пытаются искупить свою вину. Например, Филипп Киркоров не только записал видео обращение, в котором признался, что сильно сожалеет о случившемся, но и решил помочь жителям Белгорода. Артист перечислил весь свой гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" людям, которые пострадали от обстрелов в новогодние дни.

Отметить Рождество король эстрады решил на сцене. Филипп Киркоров впервые дал концерт после скандала с "голой" вечеринкой. Он выступил в одном из ресторанов в Дубае. Во время мероприятия он признался в любви родной стране.

"Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять могут только русские люди! Русские духом! Мы всегда ими останемся", – заявил Филипп Киркоров.

Ранее "Дни.ру" писали, что Филипп Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки.