Стали известны подробности состояния поэта Рубинштейна после страшной аварии

Знаменитого поэта сбила машина. Врачи оценивают состояние Льва Рубинштейна как тяжелое.

Поэта Льва Рубинштейна сбил автомобиль в Москве. Об этом стало известно из социальных сетей близкого окружения журналиста. Дочь публициста сообщила, что он был госпитализирован с места ДТП в больницу. Более того, девушка отметила, что у поэта многочисленные переломы и черепно-мозговая травма.

Ранее медики оценили состояние поэта как тяжелое. Так, стали известны подробности состояния журналиста Льва Рубинштейна после страшного ДТП. Как сообщает Пятый канал, мужчине диагностировали отек мозга. Кроме того, начались осложнения.

После госпитализации в НИИ имени Склифосовского ему провели срочную операцию. После этого Лев Рубинштейн был переведен в реанимацию. Попавший под машину поэт сильно ударился головой.

Стоит отметить, что Лев Рубинштейн является одним из самых популярных поэтов современности. В своих произведениях он затрагивает различные темы, включая войну, революцию, любовь и философские размышления. Многие любят его за прямолинейность, он всегда говорит то, что думает. Однако далеко не все одобряют его искрометные высказывания.

Принято считать, что Лев Рубинштейн является родоначальником московского концептуализма. Одними из известнейших его произведений считаются "Скорее всего", "Целый год. Мой календарь", "Словарный запас". За свое произведение "Знаки внимания" автор получил литературную премию "НОС" в 2012 году.



