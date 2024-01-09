Вернувшаяся в Россию Горбачева сразу после развода бросилась выбирать нового партнера

Недавно популярная актриса пережила развод с мужем. Оставшаяся без супруга Ирина Горбачева поделилась работающей схемой, которая помогает привлечь идеального партнера.

За плечами популярной актрисы два брака. С первым супругом звезда прожила вместе более пяти лет. Однако в 2018 году возлюбленные приняли решение разойтись. Спустя два года девушка смогла устроить личную жизнь. Ирина Горбачева вышла замуж за Антона Савлепова.

Как известно, супруги жили на две страны. Более того, свадьбу они играли тайно. На момент начала отношений музыкант состоял в отношениях с другой. А предложение Ирине Горбачевой он сделал вовсе по телефону. Весной прошлого года артист рассказал, что уже полгода не общается с актрисой. Однако сама звезда громких заявлений по этому поводу не давала. В это время она публиковала посты в своем микроблоге с намеками на предательство.

В последнем интервью актриса поделилась, что развод случился, в том числе из-за разных политических взглядов с бывшим мужем. Так, оставшаяся одна Ирина Горбачева раскрыла методику по привлечению идеального партнера.

Сразу после развода актриса начала задумываться о том, какой мужчина ей нужен. Остеопат звезды помог ей в данном вопросе. Так, специалист предложила написать Ирине Горбачевой список пунктов, которые должны быть в ее мужчине. Артистка смогла написать только шесть. Позже остеопат попросила расширить список до 100.

По словам Ирины Горбачевой, задание оказалось по-настоящему тяжелым для нее, но она справилась. Благодаря этому задание ей удалось понять, какой человек нужен ей рядом.

"Откровенный, не боящийся своей уязвимости, то есть не боящийся быть уязвимым. Эмоционально открытый человек. Человек с интересами, действующий", – поделилась Ирина Горбачева.

Ранее "Дни.ру" писали, что Ирина Горбачева после слухов о разводе вышла на связь и сообщила о предательстве.