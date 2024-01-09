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Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз

Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз
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Популярный футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов заявил о своем желании стать отцом вновь.

После развода с Ольгой Бузовой популярному футболисту удалось устроить личную жизнь. Он счастлив в браке с Анастасией Костенко. Модель подарила Дмитрию Тарасову троих детей, а сейчас возлюбленные ожидают рождение четвертого малыша.

Для многих новость о том, что Анастасия Костенко находится в интересном положении стала по-настоящему шокирующей. Летом она пережила операцию на грудь, а в сентябре девушка заявила, что готовится стать мамой в четвертый раз. Как известно, в эту беременность ее мучал страшный токсикоз.

По словам модели, ее становилось плохо от всего, даже если она просто лежала на диване. Побороть страшную напасть у Анастасии Костенко получилось только после того, как она переболела ОРВИ. Звезда отмечает, что состояние ОРВИ ассоциируется у нее теперь со спокойствием и умиротворением в сравнении со страшным токсикозом.

В недавнем интервью Дмитрий Тарасов признался, что хочет завести еще детей. Анастасия Костенко еще не успела родить четвертого малыша, а ее супруг уже не прочь стать отцом и в пятый раз. Футболист убежден, что когда рождается третий ребенок, то становится не важно четверо их или пятеро. Более того, он очень любит детей и готов на все ради них.

"Я не знаю, откуда это у меня, но у меня очень большая любовь к детям. Поэтому сколько их будет, я не знаю. Мы будем решать с женой вдвоем", – заявил Дмитрий Тарасов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости.

9 января 2024, 10:05
Дмитрий Тарасов. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
YouTube-канал "Коммент.Шоу"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого Тарасов променял Бузову

Анастасия родилась 29 марта 1994 года в городе Сальске Ростовской области.
В 2009 году поступила в Ставропольский краевой колледж искусств.
Девушка мечтала стать балериной, но модельная карьера оказалась более привлекательной.
Анастасия является обладательницей титулов "Мисс Очарование", "Мисс Весна 2012", "Донская Красавица 2012", "Ростовская Донская Красавица 2012".
Также в 2014 году Анастасия представляла Россию на конкурсе "Мисс Мира 2014" в Лондоне, в результате решения жюри вошла в Топ-25 (20 место).
Сейчас Костенко учится в московском РУДН на филологическом факультете по направлению "журналистика".
Настя работала коммерческой моделью в Китае в пекинском агентстве Modern Models, где была лицом компании платьев ручной работы LAN YU.
В 2014 году Анастасия была удостоена титула "2-я Вице-Мисс Россия-2014". В подарок она получила грант на обучение в любом из вузов мира.
22-летняя Анастасия выглядит стильно и элегантно в любую погоду.

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