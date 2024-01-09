Дмитрий Тарасов рассказал, что не прочь стать отцом и в пятый раз

Популярный футболист счастлив в браке с моделью Анастасией Костенко. Дмитрий Тарасов заявил о своем желании стать отцом вновь.

После развода с Ольгой Бузовой популярному футболисту удалось устроить личную жизнь. Он счастлив в браке с Анастасией Костенко. Модель подарила Дмитрию Тарасову троих детей, а сейчас возлюбленные ожидают рождение четвертого малыша.

Для многих новость о том, что Анастасия Костенко находится в интересном положении стала по-настоящему шокирующей. Летом она пережила операцию на грудь, а в сентябре девушка заявила, что готовится стать мамой в четвертый раз. Как известно, в эту беременность ее мучал страшный токсикоз.

По словам модели, ее становилось плохо от всего, даже если она просто лежала на диване. Побороть страшную напасть у Анастасии Костенко получилось только после того, как она переболела ОРВИ. Звезда отмечает, что состояние ОРВИ ассоциируется у нее теперь со спокойствием и умиротворением в сравнении со страшным токсикозом.

В недавнем интервью Дмитрий Тарасов признался, что хочет завести еще детей. Анастасия Костенко еще не успела родить четвертого малыша, а ее супруг уже не прочь стать отцом и в пятый раз. Футболист убежден, что когда рождается третий ребенок, то становится не важно четверо их или пятеро. Более того, он очень любит детей и готов на все ради них.

"Я не знаю, откуда это у меня, но у меня очень большая любовь к детям. Поэтому сколько их будет, я не знаю. Мы будем решать с женой вдвоем", – заявил Дмитрий Тарасов.

Ранее "Дни.ру" писали, что Дмитрий Тарасов угодил в скандал с продажей недвижимости.