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Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию

Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию
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Популярная актриса не боится бросать себе вызовы. Агата Муцениеце решила не останавливаться на достигнутых успехах в актерской карьере, теперь она хочет выучиться на специалиста, который изучает внутренний мир человека.

Бывшая супруга Павла Прилучного является одной из известнейших и востребованных актрис в мире российского шоу-бизнеса. За плечами у нее более 50 проектов, в которых она смогла себя зарекомендовать себя профессионалом своего дела. Успех пришел к ней в 2011 году, когда Агата Муцениеце появилась в сериале "Закрытая школа".

Как стало известно, популярная актриса решила не останавливаться на достигнутых успехах в кино. Теперь Агата Муцениеце планирует освоить новую профессию. Она станет психологом.

Актриса убеждена, что ходить к специалистам, которые изучают внутренний мир человека очень важно. Как оказалось, в ее жизни были тяжелые моменты, в которых она не могла справиться без помощи психолога. Более того, ее дети тоже посещают психолога.

Стоит отметить, что звезда не планирует бросать свою актерскую карьеру. Наоборот, по мнению Агаты Муцениеце, освоение новой профессии сможет помочь ей на сцене и в кино. Звезда убеждена, что если она станет психологом, то ей удастся еще лучше понять и прочувствовать своих героев.

"Если я выучусь на психолога, то как будто бы я лучше смогу разбираться в своих персонажах, точнее их продумывать, придумывать и открывать какие-то новые актерские грани", – поделилась Агата Муцениеце.

Мечта освоить новую профессию пришла к звезде совсем недавно. Агата Муцениеце решила посвятить наступивший год изучению чего-то нового.

Ранее "Дни.ру" писали, что Агата Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру.

9 января 2024, 09:12
Агата Муцениеце. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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