Поэт Рубинштейн серьезно пострадал в ДТП

76-летний мужчина экстренно доставлен в больницу. Врачи пытаются сделать все возможное, чтобы ему помочь.

Лев Рубинштейн попал под машину в Москве, сообщает телеканал "360". С места ДТП его экстренно госпитализировали в больницу. У мужчины, по предварительной информации, диагностированы многочисленные переломы, ссадины, травма головы.

"Царьград" пишет, что состояние Льва Рубинштейна оценивается, как тяжелое. Уже проведена операция. Врачи делают все, чтобы помочь 76-летнему мужчине. Рядом, как удалось узнать RT, находятся родные и близкие. Поклонники таланта поэта переживают за состояние своего любимца и пишут теплые пожелания в социальных сетях.

Напомним, Лев Семенович – российский общественный деятель, журналист и поэт. Всю свою жизнь посвятил литературе. Является активным участником не только поэтических, но и музыкальных встреч, фестивалей, концертов.

В настоящее время правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах аварии с участием Льва Рубинштейна.