Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России

Необычный Новый год Асмус Тесты "Модный приговор" себя изжил? Игры Сонник

Топ новостей недели

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из судаИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда "Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентовКудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны РудковскойКак выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

Лента новостей

Вторник 9 января

07:08Плюс десять тысяч: пособие при рождении детей могут повысить 06:27Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России 06:17Спорт для души: какие виды активности помогут снять психологическое напряжение 03:35Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место 03:18Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео 02:32Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара 01:27Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек 00:55Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков 00:01Любопытная лиса познакомилась с байкером на горном перевале (видео) 21:05Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа 18:03"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко 17:08Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР" 15:08Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки 14:26Показывает правду: Шура назвал любимого журналиста 13:18Стоматолог Тумашевич рассказал о причинах кариеса под коронками и винирами 12:17Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим 11:11Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар" 06:04Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом 03:08ТОП-3 нелепых слухов о пластике 00:03Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру 21:02SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса 18:09Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 17:23Неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 16:27По стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе 15:26Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 13:59Семенович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 12:14Ивлеева "недалекая", а Милохин "днище": что сказал Кучера про коллег 11:30Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер 06:18Эффект Розенталя, или Как сбываются пророчества и прогнозы 00:10Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Рождеством Христовым 21:09Что подать к столу на Рождество Христово: идеи для тех, кто ждет гостей 18:23Мать Костомарова раскрыла подробности семейной драмы 16:50Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома" 15:21Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра 14:05Чадов заявил о профессионализме коллег на фоне нашумевшего скандала 13:23Пересильд рассказала о бедном детстве и бандитских разборках 11:17Ушла из жизни звезда фильма "Мэри Поппинс" 06:26Оригинальные рождественские поделки для детей и взрослых 03:27Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями 00:085 книг о ловушках времени 21:16Что такое зубной камень и почему он возникает? 18:00Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога 16:46 Меладзе отменил концерты из-за попавшего в реанимацию отца 16:13В Новый год Тодоренко пришлось вызывать скорую помощь для своего сына 14:54Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой 13:58Бритни Спирс отказалась продолжать музыкальную карьеру 12:55Дарья Сагалова рассказала, как изменилась ее героиня из "Букиных" за 20 лет 12:08Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за визита на "голую" вечеринку Ивлеевой 11:14Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Юрий Соломин 06:08Как не нарваться на мошенников в сфере туризма
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России

Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России
147

68-летняя певица позже объяснила, почему решилась на кардинальные перемены в жизни. Рассказываем, где сейчас Лариса Долина.

Обладательница почетного звания "Народный артист Российской Федерации" уехала из страны. Оказывается, долгое время, как сообщает "Пятый канал", Лариса Долина ждала возможности покинуть границы России.

68-летняя певица почти год мечтала съездить в отпуск. Последние 12 месяцев выдались напряженными: было много работы и выступлений. Ларису Долину значительно подкосил и недуг. Она чудом не потеряла голос, когда выходила на сцену больная. Сейчас ей предстоит пройти реабилитацию на берегу теплого океана. Для отдыха исполнительница хита "Льдинка" выбрала Мальдивы. При этом женщина призналась, что ей сложно переключиться на режим отдыха.

"В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила", — объяснила артистка.

Вместе с Ларисой Долиной к океану полетели дочь Ангелина и внучка Александра. Они помогли звездной родственнице расслабиться и на время забыть о работе и сцене. Сейчас певица делиться в социальных сетях фотографиями, соблазняя аппетитными формами. Подписчики отмечают, что несмотря на преклонный возраст, артистка отлично выглядит.

Впереди у Ларисы Долиной огромное количество планов. она мечтает полноценно отдохнуть на Мальдивах и вернуться в России полной сил. Напомним, артистка не только выступает в составе сборных концертов, но и гастролирует с сольной программой. Она успела попробовать свои силы в кино, озвучивании мультфильмов и педагогической деятельности. Она "выпустила в свет" нескольких талантливых вокалистов.

9 января 2024, 06:27
Лариса Долина. Фото: © Anatoly Lomokhov\Globallook Press/www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Выступающая с больным горлом Долина рискует подорвать иммунитет – врач

Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде
Лариса Александровна Долина

Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место

Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место
Исполнитель хита "Ты не верь слезам" давно вставил зубы и привел себя в порядок, но критику в свой адрес Шура слышит и по сей день. Александр Медведев больше двадцати лет радует поклонников песнями и танцами.

Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара

Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара
Вторая волна славы накрыла певицу в конце прошлого года. В мировые чарты ворвалась песня двадцатилетней давности "Мой мармеладный". Это значительно повысило гонорар, который получает Катя Лель. Исполнительница хитов, популярных в конце 90-х, вновь влюбила в себя миллионы поклонников.

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа
Далеко не каждый союз между знаменитостями приводит к созданию семьи. У многих при расставании не остается даже штампа в паспорте. Редакция "Дни.ру" вспомнила, какие российские звезды так и не сыграли свадьбу вопреки чувствам. Ольга Бузова и Давид МанукянПосле развода с Дмитрием Тарасовым экс-участница шоу "Дом-2" не только запела, но и по уши влюбилась.

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко
Блогер Сергей Косенко возмутил общественность видео, на котором он бросил своего ребенка в сугроб . Блогеры часто идут на жертвы ради увеличения аудитории и повышения популярности.

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"
Андрей Макаревич* заявил, что приносил большой доход в бюджет страны в советское время. 70-летний лидер группы "Машина времени" уже довольно давно живет в Израиле.

Выбор читателей

07/01ВскПроклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 07/01ВскСеменович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 07/01ВскСветлая память: скончался знаменитый российский режиссер 07/01ВскНеузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 07/01ВскПоздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 08/01ПндОрлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим