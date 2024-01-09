Что-то пропустила: Лариса Долина предпочла уехать из России

68-летняя певица позже объяснила, почему решилась на кардинальные перемены в жизни. Рассказываем, где сейчас Лариса Долина.

Обладательница почетного звания "Народный артист Российской Федерации" уехала из страны. Оказывается, долгое время, как сообщает "Пятый канал", Лариса Долина ждала возможности покинуть границы России.

68-летняя певица почти год мечтала съездить в отпуск. Последние 12 месяцев выдались напряженными: было много работы и выступлений. Ларису Долину значительно подкосил и недуг. Она чудом не потеряла голос, когда выходила на сцену больная. Сейчас ей предстоит пройти реабилитацию на берегу теплого океана. Для отдыха исполнительница хита "Льдинка" выбрала Мальдивы. При этом женщина призналась, что ей сложно переключиться на режим отдыха.

"В голове постоянные навязчивые мысли, что я что-то не доделала, что-то пропустила и что-то упустила", — объяснила артистка.

Вместе с Ларисой Долиной к океану полетели дочь Ангелина и внучка Александра. Они помогли звездной родственнице расслабиться и на время забыть о работе и сцене. Сейчас певица делиться в социальных сетях фотографиями, соблазняя аппетитными формами. Подписчики отмечают, что несмотря на преклонный возраст, артистка отлично выглядит.

Впереди у Ларисы Долиной огромное количество планов. она мечтает полноценно отдохнуть на Мальдивах и вернуться в России полной сил. Напомним, артистка не только выступает в составе сборных концертов, но и гастролирует с сольной программой. Она успела попробовать свои силы в кино, озвучивании мультфильмов и педагогической деятельности. Она "выпустила в свет" нескольких талантливых вокалистов.