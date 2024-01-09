Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место

Исполнитель хита "Ты не верь слезам" давно вставил зубы и привел себя в порядок, но критику в свой адрес Шура слышит и по сей день.

Александр Медведев больше двадцати лет радует поклонников песнями и танцами. Артист активно ведет социальные сети, где сталкивается с критикой и хейтом. Не так давно 48-летний мужчина не выдержал и поставил на место всех. кто критикует его работу, сообщает "Пятый канал".

Певца сначала обвинили в желании уехать за пределы Российской Федерации. На это Медведев ответил однозначно. Он пояснил, что никуда не собирается. В этой стране артист родился, вырос и работает. Шура считает себя патриотом и не хочет покидать Родину. Любые обвинения певца в побеге являются безосновательными.

Еще одной излюбленной темой для хейтеров стало обвинение мужчины в негативном влиянии на подрастающее поколение. Внешний вид артиста, как пишут отдельные пользователи социальных сетей, подают скверный пример молодым людям.

"Моя страна меня полюбила, приняла в трусах, накрашенным. Я был, есть и буду. А вы со своей злобой сами себя уничтожаете. Ваш Шура — клоун, лицедей. Люблю вас", — выпалил Медведев.

Отметим, что певец не раз честно рассказывал о своих ошибках и просчетах. Он не скрывал наличия в молодости тяги к запрещенным препаратам. Сейчас мужчина пропагандирует здоровый образ жизни и просит тысячу раз подумать перед тем, как кто-то захочет попробовать наркотики или алкоголь.

В свои 48 лет мужчина так и не стал отцом. У него нет жены, сожительницы или постоянной подруги. Александр Медведев большую часть своей жизни посвящает сцене и творчеству. он не только исполняет песни, но и снимается в развлекательных шоу на российском телевидении.