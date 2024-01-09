Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара

Необычный Новый год Асмус Тесты "Модный приговор" себя изжил? Игры Сонник

Топ новостей недели

Ивлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из судаИвлееву наказали за организацию "почти голой" вечеринки: кадры из суда "Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника"Модный приговор" возвращается: стали известны имена возможных Судьи и Защитника Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентовКудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов Как выглядеть моложе своих лет: совет от Яны РудковскойКак выглядеть моложе своих лет: совет от Яны Рудковской

Лента новостей

Вторник 9 января

03:35Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место 03:18Пушистый хулиган по кличке Гендельф устроил дома переполох – видео 02:32Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара 01:27Как прожить дольше: пять приятных ежедневных привычек 00:55Родителей предупредили о серьезном последствии ожирения у подростков 00:01Любопытная лиса познакомилась с байкером на горном перевале (видео) 21:05Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа 18:03"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко 17:08Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР" 15:08Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки 14:26Показывает правду: Шура назвал любимого журналиста 13:18Стоматолог Тумашевич рассказал о причинах кариеса под коронками и винирами 12:17Орлова высказалась о возможной измене мужа: Невозможно жить с этим 11:11Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар" 06:04Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом 03:08ТОП-3 нелепых слухов о пластике 00:03Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру 21:02SHAMAN, Гузеева и другие: что не умеют делать звезды шоу-бизнеса 18:09Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 17:23Неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 16:27По стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе 15:26Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 13:59Семенович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 12:14Ивлеева "недалекая", а Милохин "днище": что сказал Кучера про коллег 11:30Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер 06:18Эффект Розенталя, или Как сбываются пророчества и прогнозы 00:10Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Рождеством Христовым 21:09Что подать к столу на Рождество Христово: идеи для тех, кто ждет гостей 18:23Мать Костомарова раскрыла подробности семейной драмы 16:50Тест: отгадайте цитату по кадру из фильма "Один дома" 15:21Виталина Цымбалюк-Романовская предъявила наследство покойного мэтра 14:05Чадов заявил о профессионализме коллег на фоне нашумевшего скандала 13:23Пересильд рассказала о бедном детстве и бандитских разборках 11:17Ушла из жизни звезда фильма "Мэри Поппинс" 06:26Оригинальные рождественские поделки для детей и взрослых 03:27Топ 5 ярких стран с незабываемыми фотографиями 00:085 книг о ловушках времени 21:16Что такое зубной камень и почему он возникает? 18:00Как нормализовать питание после новогодних праздников: советы нутрициолога 16:46 Меладзе отменил концерты из-за попавшего в реанимацию отца 16:13В Новый год Тодоренко пришлось вызывать скорую помощь для своего сына 14:54Как стильно и тепло одеться на зимнюю прогулку: советы стилиста Червовой 13:58Бритни Спирс отказалась продолжать музыкальную карьеру 12:55Дарья Сагалова рассказала, как изменилась ее героиня из "Букиных" за 20 лет 12:08Собчак лишилась 15 миллионов рублей из-за визита на "голую" вечеринку Ивлеевой 11:14Стало известно, в каком состоянии сейчас находится Юрий Соломин 06:08Как не нарваться на мошенников в сфере туризма 03:17Зеленый офис: как сделать рабочее место экологичнее и комфортнее 00:06Глаза в глаза: как сохранить зрение, работая за компьютером 21:09Вместо кофе: 8 бодрящих продуктов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара

Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара
183

Вторая волна славы накрыла певицу в конце прошлого года. В мировые чарты ворвалась песня двадцатилетней давности "Мой мармеладный". Это значительно повысило гонорар, который получает Катя Лель.

Исполнительница хитов, популярных в конце 90-х, вновь влюбила в себя миллионы поклонников. Певица, по ее признанию, не ожидала настолько мощной раскрутки благодаря социальным сетям. Западные блогеры – миллионники снимают под "Мой мармеладный" вайны, которые мгновенно разлетаются по всему миру. Популярность позволила увеличить гонорары, которые получает за выступления Катя Лель, сообщает женский журнал "Клео.ру".

До того, как забытый хит вновь обрел популярность, певица за полтора часа работы на сцене получала около миллиона рублей. Сейчас же желающим услышать и увидеть Катю Лель на своей вечеринке необходимо приготовить сумму в несколько раз больше. Женщина перестала скрывать размер гонорара. В праздничные дни выступление артистки обойдется в четыре миллиона рублей, а в обычные – до трех, соответственно.

Аналитики не исключают, что по итогам текущего года Катя Лель может стать одной из пяти самых "дорогих" звезд отечественной эстрады. При этом ранее певица рассказывала о неготовности продавать хит зарубежным лейблам. Песня записала в 2004 году. Кроме данной композиции поклонники помнят и другие хиты 49-летней артистки: "Долетай", "Муси-пуси", "До свидания, милый" и другие.

Катя Лель за три десятка лет работы на российской сцене не раз демонстрировала поклонникам свой талант. Напомним, исполнительница хита "Мой мармеладный" работала не только в сборных и сольных концертах. она принимала участие в различных развлекательных проектах на отечественном телевидении: "Розыграш", "Ребенок – робот", "Суперстар".

9 января 2024, 02:32
Катя Лель. Фото: © Dmitry Golubovich\Globallook Press/www.globallookpress.com
Комсомольская правда• Требует проверки

По теме

"Шанса вернуться к мужу нет": Катя Лель объяснила развод вмешательством НЛО

"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем

Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место

Страна полюбила меня в трусах и накрашенным: Шура жестко поставил хейтеров на место
Исполнитель хита "Ты не верь слезам" давно вставил зубы и привел себя в порядок, но критику в свой адрес Шура слышит и по сей день. Александр Медведев больше двадцати лет радует поклонников песнями и танцами.

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа

Свадьбы не вышло: 5 ярких звездных пар прошлого, которые не дошли до ЗАГСа
Далеко не каждый союз между знаменитостями приводит к созданию семьи. У многих при расставании не остается даже штампа в паспорте. Редакция "Дни.ру" вспомнила, какие российские звезды так и не сыграли свадьбу вопреки чувствам. Ольга Бузова и Давид МанукянПосле развода с Дмитрием Тарасовым экс-участница шоу "Дом-2" не только запела, но и по уши влюбилась.

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко
Блогер Сергей Косенко возмутил общественность видео, на котором он бросил своего ребенка в сугроб . Блогеры часто идут на жертвы ради увеличения аудитории и повышения популярности.

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"
Андрей Макаревич* заявил, что приносил большой доход в бюджет страны в советское время. 70-летний лидер группы "Машина времени" уже довольно давно живет в Израиле.

Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки

Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки
Филипп Киркоров решил пожертвовать новогодний гонорар белгородцам. За последние недели Филиппа Киркорова часто упоминали в лентах новостей.

Выбор читателей

07/01ВскПроклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали 07/01ВскСеменович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены 07/01ВскСветлая память: скончался знаменитый российский режиссер 07/01ВскНеузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото 07/01ВскПоздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах 07/01ВскПо стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе