Вновь на пике популярности: Катя Лель перестала скрывать размер гонорара

Вторая волна славы накрыла певицу в конце прошлого года. В мировые чарты ворвалась песня двадцатилетней давности "Мой мармеладный". Это значительно повысило гонорар, который получает Катя Лель.

Исполнительница хитов, популярных в конце 90-х, вновь влюбила в себя миллионы поклонников. Певица, по ее признанию, не ожидала настолько мощной раскрутки благодаря социальным сетям. Западные блогеры – миллионники снимают под "Мой мармеладный" вайны, которые мгновенно разлетаются по всему миру. Популярность позволила увеличить гонорары, которые получает за выступления Катя Лель, сообщает женский журнал "Клео.ру".

До того, как забытый хит вновь обрел популярность, певица за полтора часа работы на сцене получала около миллиона рублей. Сейчас же желающим услышать и увидеть Катю Лель на своей вечеринке необходимо приготовить сумму в несколько раз больше. Женщина перестала скрывать размер гонорара. В праздничные дни выступление артистки обойдется в четыре миллиона рублей, а в обычные – до трех, соответственно.

Аналитики не исключают, что по итогам текущего года Катя Лель может стать одной из пяти самых "дорогих" звезд отечественной эстрады. При этом ранее певица рассказывала о неготовности продавать хит зарубежным лейблам. Песня записала в 2004 году. Кроме данной композиции поклонники помнят и другие хиты 49-летней артистки: "Долетай", "Муси-пуси", "До свидания, милый" и другие.

Катя Лель за три десятка лет работы на российской сцене не раз демонстрировала поклонникам свой талант. Напомним, исполнительница хита "Мой мармеладный" работала не только в сборных и сольных концертах. она принимала участие в различных развлекательных проектах на отечественном телевидении: "Розыграш", "Ребенок – робот", "Суперстар".