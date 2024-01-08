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Понедельник 8 января

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"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко

"Помешался": народ осудил бросившего ребенка в сугроб блогера Косенко
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Блогер Сергей Косенко возмутил общественность видео, на котором он бросил своего ребенка в сугроб .

Блогеры часто идут на жертвы ради увеличения аудитории и повышения популярности. Сергей Косенко судя по всему тоже решил повысить охваты с помощью видеоролика. Как пишет Пятый канал, подписчики Сергея были в ужасе от опубликованного им видео. В кадре он бросает своего двухмесячного ребенка в большой сугроб. Читатели блога переживают за здоровье малыша. А отца обвиняют в том, что ради охватов он не жалеет собственного ребенка. Некоторые даже пообещали обратиться в органы опеки.

Блогер поспешил оправдаться перед своей аудиторией и сказал, что видео было постановочное, а вместо ребенка он бросал куклу. Но подписчиков его аргументы не убедили, они разглядели, как малыш моргает на видео. Неравнодушные люди обратились к общественному деятелю Екатерине Мизулиной, чтобы она разобралась в ситуации.

"Совсем помешались на охватах. И никакая это не кукла, ребенок закрывает и открывает глаза в полете", — прокомментировала видео одна из подписчиц.

Телеведущая Ксения Бородина тоже высказалась по поводу этого видео. В своих соцсетях она рассказала, что ее очень разозлил поступок блогера Косенко. Она добавила, что охваты – это хорошо, но важно, каким путем их достигают.

Депутат Государственной думы Нина Останина в своем телеграм-канале заявила, что Сергей Косенко должен понимать, что его могут ждать серьезные последствия. Она планирует обратиться в СК РФ, чтобы блогера привлекли к ответственности за такое отношение к своему ребенку.

8 января 2024, 18:03
Сергей Косенко. Фото: соцсети/@sergey_kosenko
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Киркоров: знаменитые отцы-одиночки

Александр Калягин. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Леонид Броневой. Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Лазарев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ярослав Сумишевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Антон Богданов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com

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