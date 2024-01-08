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Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"

Макаревич* внес свое имя в список "кормильцев СССР"
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Андрей Макаревич* заявил, что приносил большой доход в бюджет страны в советское время.

70-летний лидер группы "Машина времени" уже довольно давно живет в Израиле. Сейчас Андрей Макаревич* воспитывает маленького сына, занимается бытом и иногда выступает с концертами.

В ютуб-шоу "Честное слово" Макаревич* вспомнил свою молодость и расцвет своей карьеры. Он заявил, что приносил Советскому Союзу огромное количество денег своим творчеством. При этом музыкант сетует, что сам зарабатывал очень скромно, почти все деньги с выступлений забирало государство.

"На наших сборах держался Росконцерт, потому что мы приносили доход, как средней величины советский завод. А сами получали за концерт по 10-20 рублей", – рассказал в интервью Макаревич*.

Артист поделился тем, что ему не хватает коллег из группы. Они живут в Москве, и музыканту сейчас приходится выступать в одиночестве. Он опасается, что скоро ему это надоест.

В комментариях к выпуску разгорелись жаркие обсуждения и споры. Многие люди были возмущены высказыванием исполнителя хита "Пока горит свеча". Многие вспомнили Лайму Вайкуле, которая заявила, что почти все деньги с ее концертов шли в бюджет СССР. Вот и Андрей Макаревич* убежден, что обогащал бюджет страны, но многие зрители не разделяют его мнение.

Своим заявлением артист внес свое имя в список "кормильцев Советского Союза", который ранее "огласила" Вайкуле. К слову, певица также подчеркивала, что страна якобы должна быть благодарна и Алле Пугачевой, которая также собирала много денег для государства с помощью концертов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Андрей Макаревич* обрубил все связи с Россией и продал имеющуюся здесь недвижимость. А свою долю в квартире, в которой жил с бывшей женой, он отдал своему сыну.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

8 января 2024, 17:08
Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
7days.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Барских, Панин, Макаревич: список осуждающих Россию артистов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: социальные сети рэпера Face
Фото: oxxxymiron.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Sebastian Fuchs via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Фото: Ariana Ruiz/Pi / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

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