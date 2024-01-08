Принял решение: Киркоров нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки

Филипп Киркоров решил пожертвовать новогодний гонорар белгородцам.



За последние недели Филиппа Киркорова часто упоминали в лентах новостей. Главной причиной было его участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой. Выступления короля эстрады вырезали из всех новогодних шоу, несмотря на его извинения и раскаянии в видеообращении, которое он опубликовал в соцсетях.

Киркоров, судя по всему, нашел способ, как искупить вину после "голой" вечеринки. На свой странице “ВКонтакте” он сообщил, что принял важное решение. Весь свой гонорар от участия в шоу “Новогодняя Маска” Филипп Бедросович направит пострадавшим от атаки 30 декабря в Белгороде.

Мнения в комментариях под постом разделились. Одни поддержали артиста, поблагодарили за такой жест и посчитали его искуплением вины. Другие вспоминали добрые дела, которые Киркоров уже делал. А кто-то посчитал этот поступок неискренним. Под публикацией разгорелись оживленные споры, в которых люди пытались понять, действительно ли Филипп Киркоров раскаивается и хочет помочь или он это все делает для того, чтобы отмыться от последствий скандала.

Напомним, после участия Филиппа Киркорова “почти голой” вечеринке Насти Ивлеевой многие звезды попали под волну хейта. Их убрали из всех новогодних телеэфиров, а корпоративные мероприятия одно за другим отменялись.