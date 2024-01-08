Чем Ланская пожертвовала ради победы в шоу "Аватар"

Валерия Ланская поделилась впечатлениями об участии в популярном шоу.



1 января в эфир вышел финал второго сезона шоу "Аватар". Победителями стали сразу 5 участников, среди которых была актриса Валерия Ланская. В недавнем интервью артистка рассказала, чего ей стоило участие в этом проекте.

Валерия отметила, что не ожидала дойти до финала в "Аватаре". Она работала сразу в нескольких проектах без выходных и была очень уставшей. Но талант актрисы позволил ей стать не только финалисткой, но и победительницей шоу.

Ланская призналась, что участие в проекте стоило ей сил и отдыха, так как съемки приходилось проводить в промежутках между работой на театральной сцене. Из-за этого актриса в какой-то момент почувствовала сильную усталость.

"Я еле сдерживала эмоции, было какое-то выгорание. Все равно приходилось находить ресурсы, силы, чтобы каждый последующий номер был не слабее предыдущего", – вспоминает Валерия.

Она уверена, что смогла победить благодаря сочетанию труда и актерских навыков. Актриса умело меняла голос так, что никто из членов жюри не мог ее распознать. Валерия Ланская также отметила, что ее поразили своим талантом и другие участники. Она очень рада, что все финалисты стали победителями, так как каждый из них вложил душу в свой аватар.