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Воскресенье 7 января

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Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру

Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру
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Насколько хорошо вы знаете картины, отмеченные премией "Оскар"? Пришло время освежить память!

В истории мирового кино есть такие фильмы, которые хочется смотреть снова и снова. Успех подобных кинолент обусловлен не только финансированием и громкими именами актеров и режиссеров. Прежде всего — внимание и любовь зрителей, ну а приятный бонус — почетные награды, среди которых числится золотая статуэтка "Оскар".

Предлагаем вам проверить свою киноэрудицию. Этот тест содержит кадры из популярных оскароносных режиссерских работ. Пройдите его и получите результат: каков ваш уровень знаний фильмов, получивших высшую награду американской киноакадемии. Желаем удачи!

8 января 2024, 00:03
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черная комедия против Тома Круза и "Аватара-2": главные номинанты премии "Оскар-2023"

Фото: кадр YouTube / @A24
Фото: кадр YouTube / @AvatarOfficial
Фото: кадр YouTube / @paramountpictures
Фото: кадр YouTube / @marvel
Фото: кадр YouTube / @WarnerBrosPictures

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