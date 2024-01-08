Тест: отгадайте оскароносные фильмы по кадру

Насколько хорошо вы знаете картины, отмеченные премией "Оскар"? Пришло время освежить память!

В истории мирового кино есть такие фильмы, которые хочется смотреть снова и снова. Успех подобных кинолент обусловлен не только финансированием и громкими именами актеров и режиссеров. Прежде всего — внимание и любовь зрителей, ну а приятный бонус — почетные награды, среди которых числится золотая статуэтка "Оскар".

Предлагаем вам проверить свою киноэрудицию. Этот тест содержит кадры из популярных оскароносных режиссерских работ. Пройдите его и получите результат: каков ваш уровень знаний фильмов, получивших высшую награду американской киноакадемии. Желаем удачи!