Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, как известно, очень любит готовить. Красавица-модель постоянно балует своих поклонников новыми рецептами. В очередном кулинарном посте Анастасия выложила рецепт "ленивых" вареников. Если вам не хочется долго стоять у плиты, попробуйте это блюдо.
Для приготовления вареников вам понадобится:
- 200 грамм творога
- 1 яйцо
- 5 столовых ложек цельнозерновой пшеничной муки
- Щепотка соли
- Сахар по желанию
Для приготовления соуса к вареникам вам понадобится:
- 2 чайные ложки сливочного масла
- 1 столовая ложка сметаны
- 1 столовая ложка сгущенного молока
Далее по рецепту нужно смешать все ингредиенты, которые вы заготовили для вареников. После замешиваем тесто и скатываем его в колбаску. Если творог содержит много жидкости, то можно добавить чуть больше муки. После этого нарезаем колбаску. Размер вареника примерно 2 сантиметра. При этом Анастасия Костенко напоминает, что тесто во время варки будет увеличиваться.
После этого бросаем вареники в кипящую воду. Когда они всплывут на поверхность, нужно поварить их еще 5 минут. Аккуратно достаем наши вареники из воды, добавляем соус и подаем к столу. Такой вот быстрый и простой рецепт!