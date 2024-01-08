Анастасия Костенко предложила рецепт вареников с творогом

Жена Дмитрия Тарасова поделилась отличным рецептом с подписчиками. На этот раз многодетная мама предложила рецепт "ленивых" вареников.

Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко, как известно, очень любит готовить. Красавица-модель постоянно балует своих поклонников новыми рецептами. В очередном кулинарном посте Анастасия выложила рецепт "ленивых" вареников. Если вам не хочется долго стоять у плиты, попробуйте это блюдо.

Для приготовления вареников вам понадобится:

200 грамм творога

1 яйцо

5 столовых ложек цельнозерновой пшеничной муки

Щепотка соли

Сахар по желанию





Для приготовления соуса к вареникам вам понадобится:

2 чайные ложки сливочного масла

1 столовая ложка сметаны

1 столовая ложка сгущенного молока





Далее по рецепту нужно смешать все ингредиенты, которые вы заготовили для вареников. После замешиваем тесто и скатываем его в колбаску. Если творог содержит много жидкости, то можно добавить чуть больше муки. После этого нарезаем колбаску. Размер вареника примерно 2 сантиметра. При этом Анастасия Костенко напоминает, что тесто во время варки будет увеличиваться.

После этого бросаем вареники в кипящую воду. Когда они всплывут на поверхность, нужно поварить их еще 5 минут. Аккуратно достаем наши вареники из воды, добавляем соус и подаем к столу. Такой вот быстрый и простой рецепт!