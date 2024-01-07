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Воскресенье 7 января

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Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах

Поздно сын родился: Домогаров откровенно о семейных обстоятельствах
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Александр Домогаров сделал откровенное признание на всю страну в известной передаче.

Звезда сериала "Бандитский Петербург" входит в число тех артистов, которые являются продолжателями творческой династии. Отец актера, Юрий Львович, работал директором-распорядителем "Москонцерта" и "Росконцерта", а также заведовал Центральным детским академическим музыкальным театром имени Н. Сац. Однако видеть своих наследников в той же профессии, как признался Александр Домогаров, тот не хотел.

В новом выпуске программы "Привет, Андрей!" артист откровенно рассказал о своих семейных обстоятельствах. Отвечая на вопрос ведущего, Домогаров поделился, что унаследовал талант от отца. В свое время тот тоже получал актерское образование, но ушел на фронт уже после второго курса ВГИКа. Однако через некоторое время судьба все равно привела его в творческую деятельность.

В студии передачи Александр Домогаров намекнул, что родитель был бы рад уберечь его от актерской профессии. По признанию актера, отец помогал выбрать жизненный путь его старшему брату. А младшему сыну Юрий Львович порекомендовал идти в артисты едва ли не от безысходности.

"Отец мне все время говорил: "Поздно ты у меня, сын, родился. Ничем уже не могу помочь". Еще старшему как-то помогал брату, а я уже как-то так. Папа мне сказал: "Ничего не умеешь – иди в артисты"", – рассказал Домогаров.

А ранее "Дни.ру" писали, что Александр Домогаров решил не жениться в ближайшие два года.

7 января 2024, 18:09
Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Россия 1✓ Надежный источник

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Актер Александр Домогаров. Фото: Пресс-служба
Игорь Петренко и Кристина Бродская. Фото: Пресс-служба
Александр Метелкин. Фото: Пресс-служба
Леонид Бичевин. Фото: Пресс-служба

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