Неузнаваемая Кабаева вызвала подозрения о беременности: фото

Знаменитая брюнетка опубликовала в блоге неоднозначный снимок. На фото Кабаева нежно придерживает собственный живот.

Личная жизнь известной на всю страну гимнастки Алины Кабаевой будоражит интерес общественности уже не одно десятилетие. Однако ответов на свои многочисленные вопросы публика не получает. Спортсменка тщательно скрывает от любопытных глаз свою семью и не рассказывает о сердечных делах. Зато ее однофамилица в этом вопросе чуть более откровенна.

В отличие от гимнастки, Саша Кабаева не боится раскрывать некоторые подробности своей личной жизни. Как известно, к своим 30 годам звездная брюнетка дважды стала мамой. Ранее "Дни.ру" писали о том, что вышедшая с детьми модель пооткровенничала о переменах в жизни. А теперь у поклонников появились основания предполагать, что скоро в семье знаменитости случится третье пополнение.

Видеоблогер опубликовала в личном телеграм-канале первый в новом году пост. Кабаева поинтересовалась у подписчиков, как они провели праздники, и поделилась свежим снимком. На фото брюнетка предстала практически неузнаваемой. Звезда показала себя в естественном виде, с кудрявыми волосами и в вязанном кардигане.

Однако особое внимание привлек не столько внешний вид модели, сколько ее поза. Кабаева запечатлела себя в отражении зеркала, нежно положив руку на живот. Возможно, сама того не желая, таким образом видеоблогер вызвала у фанатов подозрения о беременности.

"Беременна?", "Кажется, пополнение?" – поинтересовались у звезды подписчики.

Впрочем, в этот раз модель решила последовать примеру своей однофамилицы Алины Кабаевой. Владелица страницы не стала объясняться перед поклонниками и удовлетворять их любопытство. Остается только надеяться, что в скором времени Кабаева все же ответит на главный вопрос публики.