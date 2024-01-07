По стопам Ивлеевой: вдова Юдашкина снялась в полупрозрачном топе

Супруга Валентина Юдашкина предстала перед поклонниками в социальных сетях в смелом наряде.

В мае минувшего года из жизни ушел легендарный кутюрье. Как известно, он прожил насыщенную и очень яркую жизнь. Дизайнер не только построил блестящую карьеру в индустрии моды, прославившись на весь мир, но и создал невероятно крепкую семью. А за свои успехи Валентин Юдашкин всегда благодарил любимую жену.

Ранее "Дни.ру" составили список самых красивых вдов весны 2023 года. Разумеется, в их число вошла и супруга покойного модельера. Марина Юдашкина всегда восхищала публику своей утонченностью, очарованием и привлекательностью. И даже сейчас, в свои 65 лет, она не перестает выглядеть словно молодая девушка.

В своих социальных сетях Марина Юдашкина часто делится личными снимками. Глядя на них, создается впечатление, будто вдова Валентина Юдашкина совершенно не стареет и становится краше с каждым днем. Накануне в блоге супруги модельера появилось новое фото. Она поздравила подписчиков с Рождеством и показала себя в неожиданном наряде.

Вдова дизайнера снялась в белом костюме, состоящем из классических брюк и полупрозрачного топа. Сложно не заметить, что в этом образе Марина Юдашкина выглядит роскошно. Однако выбор кажется неоднозначным, учитывая недавние события. Ведь некоторых знаменитостей, осмелившихся надеть нечто похожее на всем известную вечеринку, непрерывно критикуют уже несколько недель. А теперь и супруга покойного Валентина Юдашкина решила пойти по стопам Насти Ивлеевой и облачиться в смелый наряд.