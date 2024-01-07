Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали

Елена Проклова поделилась историей из своей жизни в студии популярной телепередачи.

Не секрет, что за плечами артистки не только множество ярких творческих работ, но и большое количество романов. Звезда кино не скрывает свою бурную личную жизнь, а, напротив, гордится этим пикантным фактом собственной биографии. Пожалуй, Елену Проклову смело можно назвать одной из самых откровенных с публикой знаменитостей.

В отличие от некоторых коллег по цеху, актриса не стесняется делиться с поклонниками сокровенным. Несмотря на это, почитатели по-прежнему знают о жизни своей любимицы далеко не все. Накануне стало известно, что в семье артистки есть забавная и очень теплая праздничная традиция. О ней знаменитость рассказала в студии программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Елена Проклова стала гостьей нового выпуска передачи и поделилась интересной историей из своей жизни. Звезда фильма "Мимино" призналась, что однажды отмечала Рождество вместе с коллегами в поезде. Именно в ту ночь состоялась встреча, которая стала для актрисы судьбоносной.

"Мы коллективом ехали из Питера в Москву. Рождественская ночь, мы собрались в купе, шумно праздновали, веселились. И вдруг в проеме – мы дверь не закрывали – появляется человек, грузин, потрясающе красивый, молодой и с канистрой", – пооткровенничала актриса.

Нежданный гость захотел присоединиться к столу и угостил всех присутствующих грузинским вином. Елена Проклова не только осталась в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем, но и крепко с ним подружилась. Но самым запоминающимся моментом в тот вечер стал тост, который произнес мужчина. По словам звезды, он перепутал название праздника и поздравил собравшихся с Пасхой.

"И я тогда еще отметила, как важно само понятие праздника. Поэтому мы теперь каждый раз, когда собираемся на рождество, первый наш тост: "С Пасхой". И мне это очень нравится, это стало традицией в нашей семье", – рассказала знаменитость.

А ранее "Дни.ру" писали, что Елена Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду.