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Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали

Проклова в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем: Дверь не закрывали
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Елена Проклова поделилась историей из своей жизни в студии популярной телепередачи.

Не секрет, что за плечами артистки не только множество ярких творческих работ, но и большое количество романов. Звезда кино не скрывает свою бурную личную жизнь, а, напротив, гордится этим пикантным фактом собственной биографии. Пожалуй, Елену Проклову смело можно назвать одной из самых откровенных с публикой знаменитостей.

В отличие от некоторых коллег по цеху, актриса не стесняется делиться с поклонниками сокровенным. Несмотря на это, почитатели по-прежнему знают о жизни своей любимицы далеко не все. Накануне стало известно, что в семье артистки есть забавная и очень теплая праздничная традиция. О ней знаменитость рассказала в студии программы "Сегодня вечером" на Первом канале.

Елена Проклова стала гостьей нового выпуска передачи и поделилась интересной историей из своей жизни. Звезда фильма "Мимино" призналась, что однажды отмечала Рождество вместе с коллегами в поезде. Именно в ту ночь состоялась встреча, которая стала для актрисы судьбоносной.

"Мы коллективом ехали из Питера в Москву. Рождественская ночь, мы собрались в купе, шумно праздновали, веселились. И вдруг в проеме – мы дверь не закрывали – появляется человек, грузин, потрясающе красивый, молодой и с канистрой", – пооткровенничала актриса.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Нежданный гость захотел присоединиться к столу и угостил всех присутствующих грузинским вином. Елена Проклова не только осталась в экстазе от проведенной ночи с незнакомцем, но и крепко с ним подружилась. Но самым запоминающимся моментом в тот вечер стал тост, который произнес мужчина. По словам звезды, он перепутал название праздника и поздравил собравшихся с Пасхой.

"И я тогда еще отметила, как важно само понятие праздника. Поэтому мы теперь каждый раз, когда собираемся на рождество, первый наш тост: "С Пасхой". И мне это очень нравится, это стало традицией в нашей семье", – рассказала знаменитость.

А ранее "Дни.ру" писали, что Елена Проклова на Первом канале выдала сенсационную правду.

7 января 2024, 15:26
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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