Семенович станет мамой? В личной жизни певицы назрели перемены

Похоже, в текущем году Анна Семенович может обрадовать поклонников прекрасными новостями.

Как известно, новый 2024 год является високосным. Приметы и суеверия гласят, что наличие 29-го дня в феврале может быть предвестником неприятностей. Поэтому многие сейчас так отчаянно тревожатся и гадают, какие испытания преподнесут им следующие 12 месяцев. Впрочем, некоторым о своей судьбе беспокоиться точно не стоит. К числу таких людей относится и Анна Семенович.

Не секрет, что знаменитая актриса появилась на свет 1 марта. Согласно астрологическому прогнозу, который подготовила эксперт Алина Лебедева, родившихся под знаком Рыб в текущем году действительно могут настигнуть жизненные трудности. Но, вероятнее всего, невзгоды пойдут представителям этого знака зодиака на пользу.





Если верить прогнозу астролога, в 2024 году Анна Семенович может столкнуться с чувством неудовлетворенности и неприятностями в любовных делах. Поэтому, как и всем Рыбам, певице необходимо прислушиваться к собственным чувствам и быть готовой к переменам. А они, судя по всему, нагрянут совсем скоро.

Как рассказал Пятому каналу экстрасенс и нумеролог Михаил Филоненко, не исключено, что в ближайшие месяцы обладательницы имени Анна обретут новый статус. По словам специалиста, женщины с таким именем могут стать мамами в текущем году. Возможно, что и в личной жизни Анны Семенович назрели долгожданные перемены.

Как известно, любимица публики пока не имеет собственной семьи и детей. Однако о рождении малыша знаменитость мечтает очень давно. Остается только надеяться, что прогноз окажется правдивым, и желание актрисы наконец исполнится. К тому же, у нее есть на это все шансы. Ранее "Дни.ру" писали, что бездетная Анна Семенович уже подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению.