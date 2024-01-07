Ивлеева "недалекая", а Милохин "днище": что сказал Кучера про коллег

Оскар Кучера жестко высказался о звездах, которые в последнее время то и дело попадают в скандалы.

Уже почти три недели в российском медиапространстве обсуждают вечеринку, организованную известной ведущей и блогершей Настей Ивлеевой. Знаменитая блондинка пригласила на мероприятие с дресс-кодом "почти голый" многих коллег, неосознанно втянув их в громкий скандал. Некоторые искренне жалеют и защищают звезд, на которых обрушилась волна негатива, а другие не перестают осуждать их поведение.

Разумеется, после такого сенсационного события Настя Ивлеева невольно стала одной из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса. Многие уже успели высказаться о случившемся и раскритиковать виновницу торжества. На днях свое отношение к блогерше раскрыл и известный актер Оскар Кучера.

В одном из последних выпусков rutube-шоу "Злые языки" телеведущий признался, что никогда активно не следил за творчеством блондинки. При этом Кучера убежден, что ее путь к успеху заслуживает уважения. Однако некоторые передачи с участием коллеги актер все же смотрел, и услышанное из ее уст повергло его в ужас.

"Я посмотрел часть интервью и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека", – цитирует Оскара Кучеру интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Кроме того, телеведущий поделился своим мнением о другой интернет-знаменитости – Дане Милохине. Если звезду "Орла и решки" он уважает хотя бы за трудоспособность, то к 22-летнему блогеру относится однозначно негативно. Оскар Кучера убежден, что кумир молодежи не имеет ни таланта, ни голоса.

"Он для меня за пределами добра и зла – это днище", – высказался актер в студии шоу.

А ранее "Дни.ру" писали, что обесценивший свои таланты Оскар Кучера сделал неожиданное признание.