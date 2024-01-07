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Воскресенье 7 января

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Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер

Светлая память: скончался знаменитый российский режиссер
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Сообщается, что о кончине заслуженного деятеля искусств РФ стало известно вчера, 6 января.

"Смерть меньше всего страшит тех, чья жизнь наиболее ценна", – говорил Иммануил Кант. Однако эти слова не облегчают боль утраты по-настоящему выдающихся людей. В 2023-м россияне потеряли многих талантливых и знаменитых деятелей искусств. К сожалению, в новом году нашу страну тоже успели настигнуть печальные новости.

Накануне стало известно, что из жизни ушел знаменитый российский режиссер Олег Рябоконь. Кинодеятель умер в Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет, но причины смерти и подробности трагедии названы не были.

С творчеством постановщика знакомы многие россияне. Он подарил зрителям фильм "Али-Баба и сорок разбойников", ставший классикой советского кинематографа. Картина вышла в 1983 году, а образы сказочных персонажей в ней воплотили знаменитые артисты и любимчики публики. Главную роль сыграл Олег Табаков, его экранную супруг Зейнаб – Татьяна Никитина, а атамана разбойников – Армен Джигарханян.

Кроме того, Олег Рябоконь известен другими запоминающимися работами. В 1985-м зрители увидели снятый им фильм-бенефис Николая Караченцова "Один за всех!". Также в фильмографию заслуженного деятеля искусств вошли картины "Физики", "Шаги императора" и "Перегон"

7 января 2024, 11:30
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фонтанка.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Утраты 2023 года: кого из знаменитостей потеряли россияне

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вахтанг Кикабидзе. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Зайцев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ирина Мирошниченко. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Борисова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вера Васильева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Глеб Панфилов. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Добронравов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дмитрий Красилов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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