Мать Костомарова раскрыла подробности семейной драмы

Мать олимпийского чемпиона обнародовала душераздирающую правду о пережитом. Близкие люди из окружения Романа Костомарова собрались под камерами.

В студии программы "Эксклюзив" у ведущего Дмитрия Борисова вновь побывал в гостях Роман Костомаров, но на этот раз вместе с семьей. Родственники олимпийского чемпиона поделились откровенными переживаниями, которые они испытали за прошедший год.

В эфире показали супругу фигуриста Оксану Домнину, его мать Валентину Николаевну, брата Дениса, друга и коллегу Максима Старицкого и, а также Егора Навроцкого — специалиста по адаптивной физической культуре. В компании близких Роман Костомаров выслушал дискуссии на животрепещущую тему об ампутации конечностей.

Валентина Николаевна призналась, что Денис плакал, когда узнал о происходящем. На что олимпийский чемпион ответил, что его брат — человек очень чувствительный и эмоциональный. При этом Роман Костомаров отметил, что наверняка тоже бы проливал слезы, если бы оказался в таких обстоятельствах.

Дмитрий Борисов задал актуальный вопрос матери спортсмена. Ведущий поинтересовался, как Валентине Николаевне удавалось держать себя в руках, когда Роман Костомаров был вынужден лишиться частей своего тела. Мать чемпиона ответила, что просто не могла сдаваться, не видела другого выхода. К тому же внуки были постоянно рядом с ней.

Женщина раскрыла подробности семейной драмы. В одиночестве она часто рыдала, особенно, когда ей удавалось уехать на дачу. По словам Валентины Николаевны, постоянное созерцание портрета, где Роман Костомаров изображен целым и невредимым, вызывало у нее очередную волну депрессивного состояния. То же самое происходило, когда она видела обувь или просто ее переставляла с места на место.

Наряду с этим, реабилитолог Егор Навроцкий отметил, что только спортивное упорство и характер Романа Костомарова помогли ему прийти в форму. Эксперт также подчеркнул, что подобные качества помогают добиваться результатов, которые кажутся невозможными.